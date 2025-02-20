健康網》「4食4法」加速嘴破復原！ 營養師：避開這類食物

營養師表示，嘴破時可以攝取含維生素C的芭樂，減緩傷口發炎反應；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜、壓力大、免疫低下都可能導致嘴破，想正常吃個東西好難！好食課營養師李宜樺Anna在臉書專頁發文分享，如果想快點好，除了可以塗點藥膏外，飲食方面可以吃含維生素A的深綠葉蔬菜、含鋅的牡蠣、含維生素C的芭樂，但過酸的食物如奇異果、檸檬要避開，以免刺激傷口；另外，像是多喝水、少飲酒等方法，也都能加速傷口癒合。

含4類營養素食物 助傷口復原

●蛋白質：蛋白質是構成人體組織的重要營養素，吃足蛋白質有利於組織的建造與修復，幫助傷口加速癒合，建議每餐吃足1個掌心大小的豆魚蛋肉類。

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●鋅：參與DNA、蛋白質、膠原蛋白的合成，且調節免疫功能，提升免疫力，吃足鋅可幫助加速組織修復，富含食材包含牡蠣、牛肉、全穀及未精製雜糧、南瓜籽等食材。

●維生素A：可增進免疫功能，刺激上皮生長，維持黏膜及上皮細胞的完整性，富含食材有豬肝、深綠葉蔬菜、地瓜、南瓜、雞蛋。

●維生素C：維生素C參與膠原蛋白的合成，可幫助傷口癒合，並具有抗氧化、抗發炎作用，減緩傷口發炎反應，飲食上可多吃蔬果，如芭樂、甜椒皆為維生素C富含食材，但如果像奇異果、檸檬等過酸的食物則要盡量避免，以免刺激傷口。

營養師提醒，雖然維生素C能幫助傷口癒合，但像奇異果、檸檬等過酸的食物要避免攝取，以免刺激傷口；示意圖。（圖取自freepik）

加速嘴破癒合4方法

●多喝水：喝足夠的水可以幫助保持口腔濕潤，不讓傷口過於乾燥易受刺激。

●維持口腔清潔：別因為怕痛就不刷牙或漱口，這段期間加強口腔清潔，避免細菌滋生反而能幫助傷口癒合，但也切忌用鹽水漱口，除了痛以外，更多的可能是對傷口的刺激。

●少飲酒：酒精除了會增加維生素B群的代謝，讓一些營養素流失外，也會影響免疫功能，延緩傷口癒合速度。

●避免刺激性食物：除了上述提及的過酸的食物外，辛辣、油炸、乾燥的食物也容易刺激到傷口，使發炎情形加重。

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