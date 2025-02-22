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健康網》受夠枕邊人深夜「交響樂」 醫揭打呼6原因：1睡姿中
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕有些人認為睡著後打呼，是睡得香甜的反應，其實不然！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，打呼簡單來說是呼吸道阻力過大所致，睡覺時，肌肉放鬆，軟顎和舌根容易阻塞氣道，空氣進出受阻，振動就變成鼾聲。常見的引起打呼的原因有睡姿問題，如仰睡、用到不合適的枕頭，影響氣道暢通、酒精，放鬆肌肉阻塞氣道、天生氣道較窄等。
胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享過往看診經歷，很多病人家屬都會來門診描述老公打呼的聲音有高有低，像演奏交響曲一樣，還會突然停頓，接著爆出驚天巨響。但這情況並不是「睡得香」的表現，而是健康亮紅燈的信號，是呼吸道有問題的警訊。
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引起打呼6原因 避免菸酒
●睡姿問題：仰睡時，重力會讓呼吸道變得更狹窄，聲音更大，嚴重的話甚至可能導致睡眠呼吸中止症，可以試試側睡改善。
●不合適的枕頭或床墊：枕頭太低或支撐不足也會影響氣道暢通。
●肥胖或頸圍較粗：脂肪堆積會壓迫呼吸道，增加打呼機率。
●鼻塞或過敏：感冒、鼻炎或空氣污染引起的鼻塞會讓打呼更嚴重。
●酒精、吸菸或鎮靜劑：這些會放鬆肌肉，讓氣道更容易阻塞。
●遺傳或鼻咽構造問題：有些人天生氣道較窄，打呼會更頻繁。
胡皓淳表示，長期打呼不僅影響伴侶睡眠，還可能導致3個健康問題，如睡眠呼吸中止症，夜間頻繁缺氧，讓心血管負擔增加，甚至危及生命；日間嗜睡與疲勞，睡不好導致白天精神不濟，甚至影響工作和生活；慢性病風險上升，包括高血壓、心臟病和中風等。
胡皓淳建議，有打呼問題的人，要改善生活習慣，像是控制體重、戒菸戒酒，避免使用鎮靜劑，並保持適當運動；調整睡眠環境，選擇合適的枕頭和床墊，並嘗試側睡；最後是尋求專業幫助，如果打呼嚴重或伴隨呼吸中止，請立即找醫生進行睡眠檢查，確診問題根源並採取治療。
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