健康網》半夜翻身＝睡不好？ 研究打破認知：大腦在「打掃」

研究發現，半夜醒來又睡著時，可能是大腦「腦淋巴系統」進行夜間掃除工作，醒一下只是過程的一部分，並不代表睡不好；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去都以為，睡得好就是一覺到天亮，完全沒醒來；但新研究卻打破我們長久以來的認知！台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外最新研究指出，半夜醒來又睡著時，可能是大腦「腦淋巴系統」正進行夜間掃除工作，將白天工作、用腦累積的代謝廢物「沖掉」，醒一下只是過程的一部分，並不代表睡不好；反倒是睡一整晚都沒醒者，腦中掃除系統不一定有好好運作。

「腦淋巴系統」負責大腦夜間大掃除

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述重量級期刊《Cell》中的1篇研究發現，大腦在睡覺時，其實忙著清垃圾。白天工作、用腦累積的代謝廢物，例如跟失智症有關的β類澱粉蛋白、Tau蛋白，晚上就靠腦脊髓液流進腦組織，把這些「毒素」沖掉，這套系統叫「腦淋巴系統」，專門負責大腦的夜間大掃除。

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張家銘比喻，大腦在沖水掃地的過程，不是從頭到尾平平穩穩開著水龍頭，而是一陣一陣的，一下沖一下停，且每次沖水前，還需要一個「小開關」來啟動，而這個開關就與半夜醒來那一下，可能有很大的關係。

醫師說明，短暫醒來幾秒鐘，翻個身，甚至起來上個廁所，但多數人根本不會記得，因為又很快睡回去了，這種狀態叫「微喚醒」；圖為情境照。（圖取自freepik）

「微喚醒」按下清潔啟動鍵

研究發現，在睡得最沉的非快速動眼期睡眠（NREM），腦幹中的藍斑核會每隔一段時間釋放一點正腎上腺素，負責發號施令。每次正腎上腺素一冒頭，腦裡的血管會跟著縮一下，腦脊髓液就趁著這個空檔灌進腦組織，把廢物沖走。而有趣的是，這段時間可能會短暫醒來幾秒鐘，翻個身，甚至起來上個廁所，但多數人根本不會記得，因為又很快睡回去了，這種狀態叫「微喚醒」。

研究人員認為，睡一整晚都不醒的人，腦中掃除系統不一定有好好運作，反而是那些偶爾半夜醒個幾次、翻個身、喝口水又睡回去的人，腦袋清得比較乾淨。

張家銘總結，以後半夜突然醒一下時，不用太擔心。其實那可能是大腦在開工掃地，醒一下只是過程的一部分，並不代表你睡眠不好，甚至是若能醒一下就馬上睡回去者，大腦的「清掃隊」很可能正認真工作中，將垃圾沖得一乾二淨。千萬別因為擔心沒睡好，而翻來覆去睡不回去，東想西想「醒著發呆型」，不僅打斷大腦掃除，還會讓第2天精神更差。

張家銘說，下次半夜醒來時，先別看手機，也別懊惱自己又醒了，告訴自己：「沒事，這是大腦在幫我掃垃圾。」放鬆一下，再躺回去，讓大腦繼續做完工作，你只要安心等著第2天早上清爽起床就行了。

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