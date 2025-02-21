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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》喝茶助代謝、清新口氣！ 中醫：4NG行為反傷身

2025/02/21 09:27

中醫師表示，適量喝茶助提神、促進新陳代謝、清新口氣等；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師表示，適量喝茶助提神、促進新陳代謝、清新口氣等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「品茗」好處不少！上祐中醫診所中醫師在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文指出，喝茶不只能陶冶性情，還有許多健康益處，如提神、促進新陳代謝、清新口氣等，不過，特別提醒，別喝太多、空腹或飯後馬上喝濃茶，甚至是喝隔夜茶，以免造成身體不適，建議適量喝，或是不確定是否合適飲用者，可先諮詢醫師，以益於健康。

喝茶5好處 醒腦又養顏

●精神旺盛：茶葉中的適量咖啡因能提神醒腦，幫助提升專注力，讓工作、學習更有效率。

●促進新陳代謝：茶葉中的多酚、黃酮類化合物能幫助促進新陳代謝，搭配均衡飲食與運動，更能有效達成健康目標。

●幫助入睡：雖然茶含有咖啡因，但像GABA茶、薰衣草茶等特定茶類，反而能幫助舒緩壓力、放鬆心情，提高睡眠品質。

●使口氣芬芳：茶葉中的天然成分能幫助清新口氣，使得人際互動時更添自信。

●養顏美容：茶葉富含維生素與抗氧化成分，如玫瑰花茶含有槲皮苷、鞣質、維生素C等成分，有助於養顏美容，讓肌膚展現自然光采。

中醫師提醒，茶中的咖啡因可能影響胎兒神經系統發育，建議孕婦減少攝取，以免影響寶寶健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

中醫師提醒，茶中的咖啡因可能影響胎兒神經系統發育，建議孕婦減少攝取，以免影響寶寶健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

喝茶NG行為 空腹喝恐頭暈

NG行為1—喝太多：過量飲茶可能導致心悸、失眠、頻尿等問題，適量才是關鍵。

NG行為2—空腹喝茶：空腹飲茶可能造成頭暈、噁心，甚至胃部不適，建議飯後適量飲用。

NG行為3—飯後馬上喝濃茶：可能影響鐵質吸收，甚至造成消化不良，建議飯後1小時再喝。

NG行為4—喝隔夜茶：茶葉久放易產生硝酸鹽，可能不利於健康，建議當日飲用完畢。

7族群避免飲茶 貧血、孕婦入列

●孕婦：茶中的咖啡因可能影響胎兒神經系統發育，建議減少攝取，以免影響寶寶健康。

●孩童及對咖啡因敏感者：由於孩童對咖啡因耐受度低，過量可能影響睡眠或專注力，建議少量或避免飲用。

●貧血：茶含有單寧酸，可能影響人體對鐵質的吸收，過量飲用恐加重貧血問題。

●腸胃敏感、心臟或腎功能疾病患者：咖啡因可能刺激腸胃、加重心臟或腎臟負擔，飲用前請先諮詢醫師。

中醫師表示，過量飲茶可能導致心悸、失眠、頻尿等問題，適量才是關鍵；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

中醫師表示，過量飲茶可能導致心悸、失眠、頻尿等問題，適量才是關鍵；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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