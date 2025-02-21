健康網》享「瘦」美食4秘訣！中醫：水果也別吃太多

謝璨如說，保持身材的祕訣其中之一，就是以蛋白質、青菜為主，避免過量精緻澱粉、油脂與水果；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要吃美食但又怕胖該怎麼辦？澄品中醫診所中醫師謝璨如在臉書專頁「澄品中醫」發文分享保持身材的祕訣：以蛋白質、青菜為主要飲食，避免過量精緻澱粉、油脂與水果；吃飽後起身活動；可找中醫師調理身體，按照個人體質給中藥處方；咀嚼次數多一點，不要太快吞下去。

祕訣一

謝璨如說，可以多食用魚肉、雞肉等白肉，搭配青菜，菌菇類，而加工過的丸子、油脂、甜點、澱粉混合的米糕，與勾芡的湯品淺嚐輒止，在飲料搭配方面，也建議選擇熱茶、氣泡水，喝汽水及果汁就NG啦！

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祕訣二

謝璨如提到，吃飽後起身活動，無論是加入親朋好友的遊戲局，或是卡拉ok大賽，又或者出門走春散散步，都可以避免因為吃太飽，導致腹部脹氣、胃食道逆流。

謝璨如說，當專注的享用餐點時，進食的速度不知不覺也會慢下來，充分的咀嚼可以更好的達到飽足感；圖為情境照。（圖取自photoAC）

祕訣三

謝璨如指出，抓緊時機到診所找中醫師，可量身打造適合個人體質的中藥處方，不同人的飲食習慣與身體狀況，會需要經過中醫師問診、把脈後，訂定明確計畫來調理，可以更有效阻斷熱量過度吸收，加速身體循環代謝，有助於擺脫減重壓力。

秘訣四

謝璨如表示，最重要的是，享受每一口咀嚼的食物，珍惜與親朋好友相聚的時光。當專注的享用餐點時，進食的速度不知不覺也會慢下來，充分的咀嚼可以更好的達到飽足感，這樣就不會過量攝取不必要的熱量。

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