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健康網》「5色飲食防護傘」防流感！ 營養師：抗氧化增免疫

2025/02/20 18:03

專家提及，預防流感除了配戴口罩、勤洗手外，最重要的是建立「隱形五色防護傘」，也就是食用各色植化素蔬果，助免疫力提升；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提及，預防流感除了配戴口罩、勤洗手外，最重要的是建立「隱形五色防護傘」，也就是食用各色植化素蔬果，助免疫力提升；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流感等疾病肆虐，提升免疫力便是預防關鍵之一。台灣營養基金會董事吳映蓉建議，多吃富含植化素的食物，其如同1把「隱形五色防護傘」，有助於抗氧化、抗細菌、抗病毒、抗發炎，並調整人體免疫能力，幫助遠離疾病。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文分享，預防流感除了在人多地方配戴口罩、勤洗手外，最重要的是建立「隱形五色防護傘」。所謂的「隱形五色防護傘」就是植化素，其如同1把防護傘，助抗氧化、抗細菌、抗病毒、抗發炎，並調整人體免疫能力。不只如此，腸道內好菌除了愛吃纖維，也愛吃植化素。建議每餐記得多挑一些不同顏色的蔬果、豆類、全穀雜糧放入自己餐盤，舉例來說：

●黃—玉米（全穀雜糧類）：具玉米黃素等營養，有助於護眼。

●綠—花椰菜（蔬菜類）：內含的葉黃素可護眼、蘿蔔硫素則可解毒。

專家表示，黑木耳含有植物固醇，可保護心血管；示意圖。（資料照）

專家表示，黑木耳含有植物固醇，可保護心血管；示意圖。（資料照）

●紅—小番茄（水果類）：小番茄中的茄紅素，可幫助身體抗氧化。

●白—大蒜（蔬菜類）：大蒜內的蒜素，可抗氧化、抗病毒，增強免疫力。

●紫（黑）—黑木耳（蔬菜類）：含有植物固醇，可保護心血管。

專家指出，花椰菜內含的葉黃素可護眼、蘿蔔硫素則可解毒；示意圖。（圖取自photoAC）

專家指出，花椰菜內含的葉黃素可護眼、蘿蔔硫素則可解毒；示意圖。（圖取自photoAC）

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