增購公費流感疫苗開打 北市打氣旺！

中央增購公費流感疫苗20日開打，台北市獲配1萬1160劑，集中在台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部施打。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕中央增購公費流感疫苗今（20）日開打，台北市獲配1萬1160劑，集中在台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部施打，另有1000劑含佐劑疫苗專供65歲以上長者施打。北市聯醫附設信義門診部早上9點開打，上午100張號碼牌開打前就已發完，民眾前往各門診部施打前可先電話聯繫詢問，或選擇至聯醫院區「預約掛號」，減少現場等待時間。

疾管署此次增購公費流感疫苗提供長者、幼兒、慢性病患者等11類高風險族群接種，符合資格民眾可至北市聯醫各院區網頁預約掛號，或至聯醫附設12區院外門診部現場掛號接種。另台灣東洋捐贈含佐劑流感疫苗僅適用於65歲以上長者，集中於12區院外門診部接種，相較於非佐劑疫苗，可產生較高的抗體效價及延長保護期。

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今天在信義門診部排第1位接種疫苗的盧先生表示，由於前陣子大S感染流感併發肺炎去世，覺得大家施打意願應該還是很高，所以早上6點就來排隊。他起初覺得自己身體還可以，不想冒險，後來才起心動念想打，並指自己平常都會帶著口罩，也避免去人多的地方。

台北市衛生局提醒，儘管近日天氣寒冷，但用餐前、如廁後、擤鼻涕後，都應落實使用肥皂或洗手乳洗手，也建議已有感冒症狀的民眾，無論在大眾交通工具上或公共場所都應確實配戴口罩，儘快就醫。

公費增購流感疫苗11大類接種對象包含：65歲以上者、55歲以上原住民、安養／長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒之父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／高職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

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