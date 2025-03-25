長庚肺癌專家王金洲領軍 進軍大同醫院打造癌治新據點

長庚醫院肺癌權威王金洲率領團隊進駐高雄市立大同醫院內科部，將打造位於市中心的癌症治療新據點。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣平均每天有28人因肺癌而離世，高雄更是每半天就有2人，「壞肺」死亡率高於全台平均，為此，長庚醫院肺癌權威醫師王金洲領軍，率領團隊進駐高雄市立大同醫院內科部，比照長庚體系強化肺癌診療，期待打造「大同醫院癌症醫學中心」。

王金洲為高雄長庚醫院內科部副部長，現擔負大同醫內科部長。他表示，即便高雄長庚癌症中心擁有最大癌症治療量能，但因非位於市中心，車程距離遙遠卻使其大打折扣，造成患者治療上不方便，對照護者家屬來說也屬負擔。

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如今由癌症治療團隊進駐大同醫院，盼打造高雄癌症治療新據點，未來大同醫院將比照長庚體系，以「癌症醫學中心」的規格就近提供高雄市民精準的醫療服務，也能讓患者及照護者家屬擁有更便利的醫療選擇。

王金洲表示，在精準醫療的新趨勢下，癌症不再只是被動緩解、延長存活，而應更積極地在疾病初期積極介入。以肺癌為例，透過檢測了解患者的腫瘤基因特徵，判定患者「有無基因突變」，再以相應治療方式為患者「對症下藥」，有助達到最大化的治療效果。

尤其針對無腫瘤基因突變的肺癌患者，免疫治療可以免疫檢查點抑制劑重新活化患者自身免疫系統，使其能夠識別並攻擊癌細胞，促使身體的免疫細胞發揮作用，進而達到毒殺癌細胞的效果。

王金洲強調，大同醫院引進長庚醫院專業肺癌團隊入駐聯合診治，患者得以就近接受與長庚體系相同的治療策略，將可為高雄市民提供更加完善的治療環境。

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