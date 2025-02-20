自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰縣增購流感疫苗5500劑搶打！ 彰基20劑秒殺

2025/02/20 11:15

加購的流感疫苗今天開始施打，一早即有民眾等候看診施打。（記者張聰秋攝）

加購的流感疫苗今天開始施打，一早即有民眾等候看診施打。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕疾管署加購的流感疫苗今（20）日開始施打，彰化縣分配到5500劑，因此各醫療院所只有20劑，數量極為有限，一早即有民眾等候看診施打，有醫院一下就用完額度「一劑不剩」，也有開放1個小時才來了2人，施打情況有別。

今天接種者以年長者居多，不乏7、80歲以上年邁者，92歲的黃姓阿公表示，昨天兒子就叫他今天一定要一大早就去搶打，他以前都沒打，本來不願意，但兒子鄭重其事，說什麼不打不行，他才今天來施打。

加購流感疫苗開打首日，有長者在家人叮嚀下早起搶打，以免錯過。（記者張聰秋攝）

加購流感疫苗開打首日，有長者在家人叮嚀下早起搶打，以免錯過。（記者張聰秋攝）

彰基一早8點30分開放接種，20劑疫苗秒殺，經向衛生局反映，衛生局再調撥少數數量應急，從還是有很多人想打的情況來看，預估應該今天疫苗就會用罄。

其他家醫院與診所情況不一，有區域醫院開放一個小時才2人來打，也有診所的疫苗還原封未動，上午還沒人來打，醫療人員主動對符合資格的病患詢問「要不要打？」

這次加購疫苗開放對象11類，65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、身體質量指數BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

加購的流感疫苗今天開始施打，彰化縣分配到5500劑，不少醫院從還是很多人想打的情況來看，預估疫苗很快就會用完。（記者張聰秋攝）

加購的流感疫苗今天開始施打，彰化縣分配到5500劑，不少醫院從還是很多人想打的情況來看，預估疫苗很快就會用完。（記者張聰秋攝）

加購的流感疫苗開打首日，彰化縣配發到5500劑疫苗，分配到縣內各合約醫療院所與衛生所，每家僅約20劑，數量極為有限。（記者張聰秋攝）

加購的流感疫苗開打首日，彰化縣配發到5500劑疫苗，分配到縣內各合約醫療院所與衛生所，每家僅約20劑，數量極為有限。（記者張聰秋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中