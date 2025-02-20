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彰縣增購流感疫苗5500劑搶打！ 彰基20劑秒殺
〔記者張聰秋／彰化報導〕疾管署加購的流感疫苗今（20）日開始施打，彰化縣分配到5500劑，因此各醫療院所只有20劑，數量極為有限，一早即有民眾等候看診施打，有醫院一下就用完額度「一劑不剩」，也有開放1個小時才來了2人，施打情況有別。
今天接種者以年長者居多，不乏7、80歲以上年邁者，92歲的黃姓阿公表示，昨天兒子就叫他今天一定要一大早就去搶打，他以前都沒打，本來不願意，但兒子鄭重其事，說什麼不打不行，他才今天來施打。
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彰基一早8點30分開放接種，20劑疫苗秒殺，經向衛生局反映，衛生局再調撥少數數量應急，從還是有很多人想打的情況來看，預估應該今天疫苗就會用罄。
其他家醫院與診所情況不一，有區域醫院開放一個小時才2人來打，也有診所的疫苗還原封未動，上午還沒人來打，醫療人員主動對符合資格的病患詢問「要不要打？」
這次加購疫苗開放對象11類，65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、身體質量指數BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。
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