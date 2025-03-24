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破解心臟病4迷思 定期健檢防患未然

2025/03/24 05:30
破解心臟病4迷思 定期健檢防患未然

▲各年齡層都應重視心臟健康且心臟病是可以治療的；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／郭志東）

文／郭志東

心臟病是現代社會常見的疾病，但許多人對它仍存有誤解，這可能影響預防與治療。以下釐清幾個常見迷思。

◎迷思1：年輕人不會得心臟病

●正解：許多人以為心臟病只發生在老年人身上，事實上，現代生活習慣不佳，如熬夜、壓力大、高脂飲食、缺乏運動等，都可能讓年輕人罹患心血管疾病。此外，先天性心臟病、心肌炎等問題也可能影響年輕族群。因此，各年齡層都應重視心臟健康。

◎迷思2：胸痛一定是心臟病

●正解：雖然心臟病可能引起胸痛，但許多其他疾病也會導致胸痛，如胃食道逆流、肋間神經痛、肺部疾病等。心臟病相關的胸痛多位於胸骨後，可能有壓迫感或放射至左臂、下顎等部位。如果有疑慮，應及早就醫檢查。

◎迷思3：沒有症狀代表心臟健康

●正解：不少心臟病早期症狀不明顯，或僅有輕微胸悶、疲倦，容易被忽略。等到病情惡化時，可能已發展成嚴重冠心病。因此，定期健康檢查對於有家族史或高危險因子（如高血壓、高血脂、糖尿病）的人來說，尤為重要。

◎迷思4：心臟病患者不能運動

●正解：適量運動對心血管健康有益，例如穩定期冠心病患者可進行散步、慢跑、太極等低強度運動，幫助改善血液循環與心肺功能。但運動應循序漸進，避免過度勞累，如有不適，應立即停止並就醫。

◎迷思5：心臟病無法治療

●正解：雖然部分心臟病無法完全根治，但透過藥物、介入治療（如心導管、支架植入）、手術及心臟復健等方式，多數患者能有效控制病情，提升生活品質。良好的生活習慣與積極配合治療，對於心臟病的管理至關重要。

正確了解心臟病，才能更有效地預防與治療，守護自身健康。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

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