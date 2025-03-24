生物製劑有效控制症狀 降低類風濕性關節炎失能風險

▲醫界認為，生物製劑可有效控制類風濕性關節炎症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

▲類風濕關節炎病友賴淑惠在疫情前開始對繪畫產生興趣，擅長用明亮、鮮豔的顏色紀錄生活。（記者林志怡攝）

類風濕性關節炎一發病，就會困擾患者終生。風濕免疫科醫師指出，患者的病情若在確診後1年內未能妥善控制，失能風險將是穩定控制者的4至5倍，生物製劑雖能有效控制患者症狀，甚至維持與一般人無異的正常生活，但目前健保給付條件嚴格，希望未來能進一步放寬用藥標準。

現年70多歲的賴淑惠早年經營髮廊，42歲時卻因為手腫到像麵龜一樣，還伴隨強烈疼痛，輾轉就醫並確診類風濕性關節炎，病情嚴重時，連摸一下都會加劇疼痛，後來有幸在健保給付下使用生物製劑，配合口服藥物控制，生活已與一般人無異。

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此外，賴淑惠提到，她在新冠肺炎疫情前開始學習繪畫，本來只是為了彩繪家裡圍牆，但後來有人說好看、療癒，疫情期間就在家裡越畫越多，雖然不能連續畫超過1個小時，但在藥物妥善控制下，不用因病放棄自己的興趣。

患者約18至20萬人

台大雲林分院風濕免疫科主治醫師陳仁豪解釋，類風濕性關節炎屬於免疫疾病，盛行率約每千人3至10人，我國目前約有18至20萬名患者，發生原因與基因、後天環境曝露等有關，如吸菸、PM2.5、過度使用關節等，且除全身關節發炎症狀外，也會造成肺部慢性發炎。

陳仁豪說，患者若在確診後1年內無法穩定控制症狀，未來失能風險將是穩定控制者的4至5倍，且過去患者只能仰賴類固醇等傳統藥物，能正常生活就已是極限，但生物製劑問世後，病友症狀可以得到非常好的控制。

「患者的時間一直在倒數，等關節慢慢被破壞掉才使用生物製劑就晚了。」陳仁豪坦言，生物製劑的費用昂貴，並非所有人都能負擔，現在健保給付條件嚴格，醫師也相當掙扎，希望政府合理分配健保資源，讓病人得到最好治療。

類風濕性關節炎之友協會調查指出，1747名病友中，使用傳統治療、未接受任何生物製劑或口服小分子藥物等進階治療的患者中，僅4.5％滿意、2.2％認為病情得到控制；曾接受進階治療的患者，則有95％滿意現有治療，80％認為病情穩定控制。

病友籲健保放寬給付

類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗則說，以目前的健保給付標準來說，患者「想把握黃金治療期，這是碰不到的美夢」，呼籲健保署重新評估放寬用藥條件，幫助病友穩定病情。

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