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健康 > 抗老養生 > 運動復健

超音波導引增生療法 治療肩膀旋轉肌肌腱斷裂

2025/02/20 11:47

56歲L先生因肩膀疼痛加劇求醫，醫師發現他的旋轉肌有明顯撕裂傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

56歲L先生因肩膀疼痛加劇求醫，醫師發現他的旋轉肌有明顯撕裂傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕56歲L先生從事農業工作，勞動量大，對身體的疼痛不以為意。直到近一年來肩膀疼痛狀況不斷加劇，起初僅在舉手或搬重物時會感到隱隱不適，隨後逐漸出現無力現象，嚴重影響日常生活、工作和睡眠。

L先生一開始先嘗試服用止痛藥，但效果並不持久；之後改至復健科診所接受物理治療，由於工作關係，常無法規律進行復健。到新竹臺大分院新竹醫院復健部就診，並且經醫師詳細詢問病史及理學檢查後，診斷L先生的旋轉肌（尤其是棘上肌）有明顯撕裂傷。經討論後決定安排超音波導引增生治療。經過3次療程後，撕裂處逐漸變小，疼痛狀況改善，L先生重拾生活及工作品質。該療法需自費。

新竹臺大分院復健部醫師黃薇臻說明，肩膀是雙手連接軀幹的重要樞紐，也是人體活動度最大的關節之一，由4條旋轉肌肌腱（棘上肌、棘下肌、小圓肌、肩胛下肌）共同維持穩定。旋轉肌肌腱常見斷裂原因主要分為急性以及慢性退化兩類，急性多為外傷（如跌倒、車禍）或受到突然拉力（如搬重物）；慢性退化則常見於四、五十歲以上的中老年人，這類人群通常沒有明確跌倒受傷的病史，但隨著長年使用磨損，肌腱即可能損傷甚至斷裂。

過去診斷旋轉肌斷裂主要依賴病史及理學檢查，若要確診需耗時做核磁共振（MRI）或開刀使用關節鏡檢查，隨著超音波技術的大幅進步，臨床上診斷旋轉肌損傷已方便快速，並可同時做精準的注射治療。

黃薇臻表示，一般而言，若無急性的嚴重斷裂，治療上會先考慮保守的藥物及物理治療，主要為止痛並強化未受損及附近肌群，以恢復肩膀功能，對症狀及受傷較輕微的病人有一定的幫助，但並沒有實際修復撕裂肌腱的效果；若是受損嚴重影響功能，積極做修補的方式為手術，但手術風險相對高，且術後若未適當保護及復健，仍可能再度斷裂。若病人希望修復撕裂部位但不願意承受手術風險，則可考慮增生療法。

增生療法是指在患處注射有助於修復的物質（常見的成分有高濃度葡萄糖及自體高濃度血小板血漿PRP），以促進受損組織的修復、增生和減輕疼痛。黃薇臻提醒，肩膀痛的原因多樣，除了肌腱斷裂，五十肩、鈣化性肌腱炎等也常見，但並非每種狀況都適合增生療法，建議經由專業醫師評估後給予適合的治療建議。

新竹臺大分院復健部黃薇臻醫師提醒，肩膀疼痛的成因多樣化，並非每個狀況都適合增生療法，應經由專業醫師評估後提供適合的治療方案。（院方提供）

新竹臺大分院復健部黃薇臻醫師提醒，肩膀疼痛的成因多樣化，並非每個狀況都適合增生療法，應經由專業醫師評估後提供適合的治療方案。（院方提供）

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