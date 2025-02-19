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長照3.0要拚「10分鐘照顧圈」 開車10分鐘找得到服務

2025/02/19 18:59

衛福部長照3.0將持續布建各項服務據點，經由長照資源與共生社區的融合策略，啟動「10分鐘照顧圈」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

衛福部長照3.0將持續布建各項服務據點，經由長照資源與共生社區的融合策略，啟動「10分鐘照顧圈」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕長照3.0明年上路，衛福部次長呂建德今（19日）表示，面臨少子化與高齡化，未來10年對台灣至關重要，是歷史重要時刻，長照3.0將推動「10分鐘照顧圈」，目標讓民眾的照顧服務需求在開車10分鐘內就能被滿足，達成「看得到、找得到、用得到」，同時強化夜間照顧量能、加速出院無縫接軌長照。

呂建德指出，現行長照2.0的核心為社區基礎、以人為本、連續照顧，長照3.0將在此基礎上，研擬八大目標，包含健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展，達到健康老化、在地安老、安寧善終等三大願景。

呂建德說明，長照每年經費從長照1.0的49.5億元成長去年近876億元，長照據點從720處增加20.5倍達到1萬4795處，照顧服務人力也由2萬5194人增至10萬1971人，服務人數更由9萬人攀升至75.6萬人。

衛福部次長呂建德表示，長照3.0要推動「10分鐘照顧圈」。（資料照）

衛福部次長呂建德表示，長照3.0要推動「10分鐘照顧圈」。（資料照）

呂建德指出，長照3.0將持續布建各項服務據點，經由長照資源與共生社區的融合策略，啟動「10分鐘照顧圈」，目標民眾開車10分鐘可獲得照顧服務。輕度失能失智者的第一站據點通常是社區關懷據點，現有4949個據點，全台共7760個村里，未來希望達到一村里一個關懷據點，且社區中還有日照機構、居家服務、家庭照顧者共融支持據點，以及提供聘僱外籍看護家庭的喘息服務。

呂建德強調，也會提升夜間照顧量能，當家人需要出差或旅遊數天時，能就近找到短期的失能失智長者托顧場所。此外，希望推動例如以8個家庭為1個單位，政府補助1名專責照顧人力，再搭配2名原本的家庭照顧者，讓其他照顧者可輪流放風，以時間銀行的概念互助喘息。

針對機構部分，呂建德坦言是長照3.0攻堅重點之一，目前雙北床位較不足，預計鎖定退場學校或閒置軍營空地，由政府提供土地交由民間機構興建營運的BOT方式來補充床位，屆時會要求須提供一定比例公費床後，其餘可作自費床。長照失能等級達第4級以上的住宿式機構補助，也將從每人每月1萬逐步調高至1.5萬元。

醫療照顧整合也是重點，將強化以中風患者為對象的健保急性後期整合照護計畫（PAC）。呂建德指出，經常聽到民怨手術後單次住院以28天為限，之後就要轉院治療，返家則無立即銜接的居家資源，因此「出院到回家無縫接軌」是目標，將輔導地區醫院轉型為類似日本的復健醫院，或與社區式的職能治療所合作等，讓病人出院前就評估準備，一出院需要的服務馬上到家，以提高出院意願，並減輕醫院負擔。

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