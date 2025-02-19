健康網》飲食影響基因！醫：3大食物吃多恐罹癌 炸物上榜

炸物、高脂肪食品恐影響基因的開關，抑制抗癌基因而導致癌細胞有機會逃脫進而長成腫瘤。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國健署於2024年底公布最新癌症登記報告，指出2022年台灣新發癌症人數突破13萬人，比前一年增加8531人。平均每4分2秒新增1名癌症患者。而癌症發生率排名經常是大腸癌與肺癌互相爭冠。專家說明，特定食物可能影響抗癌基因活性，若抗癌基因活性下降，免疫細胞不足以對抗癌細胞，確實有可能使癌細胞增生，形成腫瘤。而這些食品便是：油炸、高脂肪食物，與加工肉品！

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說明，《表觀遺傳學》顯示，飲食可改變基因開關。張家銘比喻，可以想像基因上有個開關，吃下去的東西裡面的分子會影響這開關是否啟動。「飲食一般不會造成基因突變，但會影響開關，例如有些基因能抑制癌症，要是這些基因被關閉，癌症就容易生長。若生長的癌細胞脫逃，未被免疫細胞消除，便有可能產生腫瘤。」

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張家銘繼續補充，「當大家談到腸道健康時，或許都聽過這樣的觀念：腸道內的某些益菌能幫助支持免疫細胞發揮功能，協助清除癌細胞。然而，當腸道菌群失衡時，這種支持力就會下降，使免疫細胞無法有效對抗癌細胞，讓癌細胞有機會增生並形成腫瘤。」

至於哪些食物較容易影響基因表現與健康？張家銘表示，腸道菌群與癌症風險息息相關。其中，腸道內的某些菌種具有抑制癌細胞發展的作用；而經常攝取膳食纖維，有助於維持這些「好菌」的平衡；相反地，「壞菌」則可能干擾免疫功能，甚至促進癌症發生。特別需要留意的是，含有亞硝酸鹽的加工食品，例如醃製肉品，在體內代謝後可能轉化為亞硝胺。根據世界衛生組織（WHO），亞硝胺已被列為一級致癌物，長期攝取恐增加癌症風險。

另一方面，曾有女性上班族在社群網站說：「被診斷罹患乳癌時雖然很震撼，但想到過去經常喝珍奶、吃炸物，又覺得『還是來了』省略悲傷五階段，馬上接受治療。」張家銘說明，油炸與高脂肪食物攝取過多，容易引發體內慢性發炎反應。當細胞反覆受損、修復並進行分裂時，出錯的機率增加，導致基因突變風險上升。張家銘進一步補充，乳癌的發生與高脂飲食存在關聯，以前面提到的女性上班族為例，由於長期習慣攝取高脂肪食物，確實可能提高乳癌風險。

最後談到如何預防，張家銘表示，第一步當然是了解這些飲食帶來的危害。「調整生活細節，減少食用，多吃蔬果，才能有效預防癌症。」

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