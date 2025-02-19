醫療急先鋒》成醫唯一無國界醫師 郭郁欣支援阿富汗細說醫療困境

外文能力佳、有熱帶醫學專業的成大醫院急診主治醫師郭郁欣，毅然加入無國界醫生組織，並在2024年6月到阿富汗支援半年醫療協助任務，見識阿國醫療資源短缺的困境。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫學系畢業、在成醫與馬紹爾國醫院服務過，並到日本攻讀熱帶醫學的成醫急診室女醫師郭郁欣，基於對國際救援的熱情、加入無國界醫生（MSF）組織。她在2024年6月到過去長期戰亂的阿富汗省立醫院支援臨床醫療半年，見識阿國醫療資源短缺與婦、童就醫不便的困境。這名成醫目前唯一無國界醫生的女醫師希望南部有其他醫師或後勤人員能加入MSF行列。

會多國語言 留日專攻熱帶醫學

36歲的郭郁欣（台灣籍）在巴拉圭出生成長，返台就讀成大醫學系，畢業後在成醫完成急診醫學專科訓練，專業領域涵蓋急重症照護、創傷、災難醫學，並在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，累積應對疫情的寶貴經驗，專業備受肯定。也因在南美洲成長背景，英語、西班牙語、中文及台語流利，2022年受派往馬紹爾群島馬久羅醫院，協助當地疫情防控與急診臨床服務，激發她對熱帶醫學的興趣，赴日讀取長崎大學熱帶醫學碩士。

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因為對國際醫療救援充滿興趣，2023年，郭郁欣加入無國界醫生組織，並於2024年6月獲徵詢派駐阿富汗赫爾曼省的布斯特省立醫院，支援醫療任務。那半年，郭擔任急診醫師與醫療行動經理，提供急診、協調醫院醫療工作與培訓當地醫療人員。

成大醫院急診主治女醫師郭郁欣支援阿富汗省立醫院期間，也以衣物包覆全身（右立者），為當地醫療人員提供培訓與緊急傷病患救治演練。（無國界醫生組織提供）

由於阿富汗塔利班政府禁止女性在醫療機構求學，該國女性醫療人員很少，讓郭郁欣在阿國算是「稀有動物」，加上有MSF組織的護持與打疫苗相關充分準備，她說，那半年在阿國沒有感到安全有受到威脅的情況。

郭郁欣表示，半年期間除了支援醫療，也與阿國醫療人員合辦兩場急救與火災演練，提升當地醫療、行政人員的緊急應變能力。此外，她支援的阿國省立醫院是少數免費醫療機構，但醫療資源很匱乏，舉例說成醫急診室，平日一般掛急診量約2、300人；阿國省立醫院1天急診人數高達千人，需緊急處理的患者約500人，其中有7成是婦女與兒童、3成是男性。

成大醫院急診主治女醫師郭郁欣（左一）支援阿富汗省立醫院期間，協助縫合治療一位臉部遭工廠機器壓傷的患者。（無國界醫生組織提供）

阿國醫療資源短缺 女性就醫更困難

郭郁欣說，阿國醫療資源短缺，她印象最深的是1位30多歲父親遭毒蛇咬傷送到急診、出現神經毒的發燒、冒冷汗、呼吸窘迫等症狀。卻因當地缺乏蛇毒血清與呼吸器，醫療團隊無能為力，眼睜睜見短短幾小時過後，患者呼吸衰竭而離世；讓人心酸的是男患者的5歲兒子一直在急診陪父親，直到父親過世，小男孩還不明白發生什麼事，凸顯醫療短缺困境。

而當地女性衣物都要包覆全身、由男性陪同才能外出，女性是不能單獨外出的。郭郁欣指，這讓女性就醫十分困難；女性醫護人員又少，婦產科只能由女醫師看診，女性就醫的障礙相當嚴峻，這跟在台灣有完善的疫苗接種計畫與公共衛生體系相較，是很難想像的。所以，無國界醫生組織很需要有專業的醫師、2年以上工作經驗、外文能力佳及富有愛心、勇氣之人加入MSF組織。

成大醫院急診主治女醫師郭郁欣於2024年6月支援國際醫療任務半年，派駐阿富汗赫爾曼省布斯特省立醫院。（無國界醫生組織提供）

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