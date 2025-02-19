被笑「小龍蝦」少年飽受異膚之苦 三總推新療法效果佳

三軍總醫院皮膚部醫師陳奕先表示，近年有更精準的生物製劑和小分子標靶藥物等新型療法，能有效抑制發炎機制，大幅降低發作頻率。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名14歲少女長年飽受異位性皮膚炎折磨，病灶常「流湯流水」，且長期用類固醇治療導致身形改變，長年被嘲笑；一名青少年也是受異位性皮膚炎所苦，被同學嘲笑是「小龍蝦」，導致自信心低落。

三軍總醫院今天（19日）發表異位性皮膚炎的最新治療，三軍總醫院皮膚部醫師陳奕先表示，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，全球約有10％到20%的兒童與2％到10%的成人受影響。

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在台灣約有200萬人深受其苦，患者常因劇烈搔癢、皮膚紅腫、脫屑等症狀所困擾，嚴重影響生活品質。異膚不僅影響外觀，更造成患者心理上的負擔，許多患者因此感到自卑、焦慮，甚至影響社交生活。

陳奕先指出，異膚不僅是一種皮膚病，還包括濕疹、食物過敏、氣喘、慢性鼻炎等，這些疾病彼此關聯，可能同時發生在患者身上，因此治療需採取系統性整合策略，才能達到長期穩定控制。

傳統治療包括外用類固醇、鈣調磷酸酶抑制劑、抗組織胺、免疫調節藥物等，陳奕先表示，但許多患者效果有限，且長期使用可能產生副作用。此外，患者常因疾病反覆發作而感到沮喪，對治療失去信心。

陳奕先說，近年有更精準的生物製劑和小分子標靶藥物等新型療法，能有效抑制發炎機制，大幅降低發作頻率，且副作用相對較少。這些新興療法為異膚患者帶來了新的希望。

他指出，異位性皮膚炎患者應及早就醫，尋求專業醫師的診斷與治療建議，同時，患者應積極配合醫囑，正確使用藥物與護膚措施，並可考慮新興治療，以提升控制效果。

陳奕先說，異膚雖無法根治，但透過科學化、個人化的治療策略，多數患者都能大幅改善病情。

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