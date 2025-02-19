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讓長輩動起來 新北「佈老志工」到宅健康服務受歡迎

2025/02/19 15:31

新北市社會局志工劉菊梅（左）教阿蘭姐玩疊杯。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局志工劉菊梅（左）教阿蘭姐玩疊杯。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市自2013年10月起推動「佈老時間銀行」，透過佈老志工陪伴關懷社區長輩，隨著社會高齡化，社會局為延緩長輩失智失能，減輕長照負荷和壓力，2023年7月起，將佈老志工一般性的陪伴服務，升級為佈老志工2.0版的「健康促進服務」，目前已有238位佈老志工到宅提供169位長輩健康促進服務，服務時數高達2萬1497小時。

新北市社會局長李美珍表示，「時間銀行」的概念，有如農業社會「相互換工」精神，農忙時大家相互插秧、割稻，彼此幫忙，由於國人老年臥床或需人照顧的時間平均長達8年，因此進階版的佈老時間銀行，將原本陪伴長輩散步、運動、購物、備餐和協助文書處理等一般性的服務，升級為專為長輩健康促進服務，以「儲存健康」為重點。

永和區佈老志工劉菊梅和梁麗美兩人一組定期到長輩阿蘭姐家服務，劉菊梅是美容美髮師退休下來，在2014年2月起就擔任佈老志工；梁麗美則是國小教師退休，曾經擔任生態解說志工10年，後來因自己的嫂嫂罹患失智，讓她警覺要注意老來健康問題，因此投入佈老志工的培訓和服務。

兩人定期陪著78歲原本需要坐輪椅的阿蘭姐，教她用彈力帶拉手腳、伸展四肢，每週固定時間陪伴阿蘭姐，利用國台語流行歌曲伴奏，持續訓練五行健康操和拍打功、平甩功等，甚至玩堆沙包、疊疊杯，玩排七遊戲，訓練手眼協調、刺激大腦，半年下來，阿蘭姐不僅脫離輪椅，在家行走自如，還能只憑雨傘拐杖就能出門到巷口的市場逛街。

永和區佈老志工劉菊梅（中）和梁麗美（左）陪伴阿蘭姐用彈力帶伸展肢體。（記者翁聿煌攝）

永和區佈老志工劉菊梅（中）和梁麗美（左）陪伴阿蘭姐用彈力帶伸展肢體。（記者翁聿煌攝）

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