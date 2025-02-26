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健康網》膀胱驚見海帶、蛋花？ 一查竟與「便秘」有關
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕1名患者因血尿就醫，經膀胱鏡檢查竟發現蛋花、海帶、玉米粒，泌尿科醫師進一步檢查發現患者有結腸膀胱瘻管，推測與長期便秘有關，因此會同大腸直腸外科醫師一同治療，順利讓屎尿回歸正道。
為何長期便秘可能引起結腸膀胱瘻管？義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文說明，該名患者因長期便秘，導致大腸憩室發炎，進而與膀胱沾黏形成瘻管，讓糞便誤入泌尿道。
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黃維倫提及，針對該名患者狀況，與大腸直腸外科團隊合作，將乙狀結腸與部分膀胱切除修補；又因為瘻管太靠近左側輸尿管，還需將左側輸尿管重新種在膀胱的其他位置，歷經6小時手術，才順利讓屎尿回歸正道。
黃維倫提醒，「泄殖一家親」，長期便秘不僅影響腸胃，還可能引發泌尿系統問題，甚至加劇攝護腺肥大的症狀，因此維持腸道健康，以益於泌尿系統。
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