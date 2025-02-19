台中農改場「園藝治療」 助思覺失調病友重返職場

台中農場改與台中榮總合作，為病友量身打造園藝治療活動。（台中農改場提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中區農改場和台中榮民總醫院合作，將園藝治療導入思覺失調症病友團體治療，讓病友作園藝勞作及分享，進行感官刺激，成功幫助2名病友重返職場，參加園藝療育的長輩接受腦波檢測後發現，有減緩退化潛力，相關研究持續進行中，未來也將出園藝療育師證照考試，最快2028年上路。

今（19）日台中區農改場舉行「年度成果發表會」，「園藝治療」是重點研究成果。台中農改場場長楊宏瑛說，該場經7年花園植物調查，選出可低維護照顧的植物，如薄荷、茉莉、玫瑰、辣椒、艾草、馬蹄金、鳳梨鼠尾草、芳香萬壽菊等，並結合視、聽、嗅、味、觸五感，推出高齡者或思覺失調者的園藝療育花園配方。

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楊宏瑛說，該場為病友量身打造一套園藝治療活動，運用庭園場域及素材讓病友創作、分享，課程每週1.5小時，訓練病友手創作時精細的動作，分享創作理念，則可以加強病友間的互動。這個活動共有24名病友參加，已協助2名失覺失調病友重返職場。

楊宏瑛說明，她們也把園藝療育作為減緩長輩退化，台中榮總營造一座百坪大的園藝療育庭園，他們以造園手法呈現視覺美感，促使人與植物互動。

楊宏瑛強調，園藝療育不只有栽種植物，還必須搭配肢體運動，並讓參與者的身心得到舒緩，除了導入綠色照護外，也盼未來可比照歐美，納入中風患者的復健療程，因園藝療育具高度專業，美國等有發給相關證照，國內未來擬規劃比照森林療癒師模式，由政府發出園藝療育師證照。

台中農場改與台中榮總合作，為病友量身打造園藝治療活動。（台中農改場提供）

台中農改場今發表年度研究成果，場長楊宏瑛（右）與同仁說明研究成果。（記者顏宏駿攝）

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