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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

年長者出現3症狀當心！ 恐是胃腸道基質瘤

2025/02/19 12:55

國泰醫院收治一名胃腸道基質瘤（GIST）病患，合併膽結石問題，圖為胃腸道基質瘤。（國泰醫院提供）

國泰醫院收治一名胃腸道基質瘤（GIST）病患，合併膽結石問題，圖為胃腸道基質瘤。（國泰醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕72歲林女士3年前發現胃內有2公分腫瘤，持續追蹤，沒想到近日增至6公分，確診為胃腸道基質瘤（GIST）。醫師提醒，GIST為腸胃道間質細胞生長的惡性腫瘤，約占腸胃癌症2%，好發於65至69歲族群，因早期無明顯症狀，年長者若出現「腹脹、噁心、血便」就應提高警覺，及早檢查。

國泰綜合醫院一般外科主治醫師蔡欣恬指出，雖然GIST好發於年長族群，但也有不到2%的機率發生在20歲以下年輕病人身上，主要與基因遺傳相關。根據跨國統計顯示，台灣、香港、韓國、挪威發生率較高，每百萬人有19人治22人，美國、加拿大則相對較低約每百萬有7至8人。

蔡欣恬說，GIST早期無明顯症狀，通常腫瘤超過2公分才會出現不適，臨床表現會因生長位置不同而異。72歲林女士不僅腫瘤長到6公分，伴隨腹悶、頭暈和血便症狀，經檢查更發現膽囊也被結石塞滿，所幸經醫療團隊採用達文西機器手臂微創手術，切除部分胃與膽囊，術後第9天即順利出院，病理結果顯示為低度惡性腫瘤，後續僅需定期追蹤，膽囊則是慢性膽炎。

蔡欣恬表示，GIST的主要治療方式為手術切除，若腫瘤過大、位於高風險區域或無法完整切除，可先透過標靶治療縮小腫瘤，再進行手術，這種方式能顯著提高治療成功率，整體存活率可提升3成以上。

傳統剖腹手術需在腹部開一個超過15公分的傷口，術後疼痛較明顯，恢復時間較長。蔡欣恬說，考量病人合併膽結石問題，醫療團隊因此建議採用達文西機器手臂輔助微創手術，傷口小、疼痛感較低，幫助病人更快回到日常生活。目前衛福部已提供多項達文西手術的健保給付，涵蓋肝膽胰手術、腸胃道手術（包含減重手術）、疝氣手術等，病人僅需自費相關醫材，大幅減輕經濟負擔。

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