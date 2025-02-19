腸道菌群抗焦慮！研究：益生菌代謝物可調節大腦活動

最新研究顯示，腸道微生物及其代謝物與焦慮行為息息相關；情境照。（圖擷取自pixabay）

〔編譯陳成良／綜合報導〕研究發現，腸道細菌產生的微量化合物「吲哚」（indoles），能透過調節大腦活動來減輕焦慮。這項突破性發現，為未來開發以益生菌為基礎的精神健康治療方法，開啟嶄新契機。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，新加坡杜克－國大醫學院（Duke-NUS Medical School）與國家神經科學研究所（National Neuroscience Institute）的最新研究顯示，腸道微生物及其代謝物與焦慮行為息息相關。研究成果已發表於《EMBO分子醫學期刊》（EMBO Molecular Medicine）。

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根據新加坡全國性研究顯示，每7人就有1人曾經歷精神健康問題，包括憂鬱症和焦慮症。2019年，這類疾病更成為新加坡四大疾病負擔之首。

研究團隊在實驗中發現，生長在無菌環境、未接觸活體微生物的實驗鼠，比一般實驗鼠表現出更多焦慮行為。深入研究發現，這與大腦中負責處理恐懼和焦慮的基底外側杏仁核（basolateral amygdala, BLA）活動增強有關，特別是與神經細胞中的鈣離子依賴型SK2離子通道有關。

杜克－國大醫學院神經科學與行為障礙研究計畫副教授謝尚恩（Shawn Je）解釋：「實驗結果清楚顯示微生物與心理健康的關聯。缺乏這些微生物會干擾大腦功能，特別是在控制恐懼和焦慮的區域，進而引發焦慮行為。」

研究團隊進一步發現，當他們把活體微生物重新引入無菌小鼠體內，或直接施予微生物代謝物「吲哚」，都能降低杏仁核活動，減少焦慮行為。這證實腸道菌群產生的代謝物，能直接影響情緒調節。

新加坡國家神經科學研究所研究部教授彼得森（Sven Pettersson）指出，這項發現具有演化意義。他表示，嬰兒出生時透過母乳攝取到能產生吲哚的微生物，這種機制與植物在面臨乾旱等壓力時分泌吲哚的現象類似，都是生物因應壓力的防禦機制。

杜克－國大醫學院研究資深副院長陳永耀（Patrick Tan）強調：「這項研究揭示微生物、營養與大腦功能之間的深層演化連結，不僅對壓力相關疾病患者極具意義，更提醒我們心理健康不只與大腦有關，也與腸道密不可分。」

研究團隊目前正籌劃臨床試驗，評估以吲哚為基礎的益生菌或營養補充品是否適合作為人類焦慮症的天然治療方案。若成功，這將為精神健康治療開創嶄新紀元。

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