屏縣3570劑公費流感疫苗 20日起開放11類對象接種

屏縣府衛生局呼籲符合資格民眾盡速接種流感疫苗。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，屏東縣依人口比例獲配3570劑，並配合疾病管制署開打規劃明（20）日起於轄內衛生所及合約院所同步開打，對象為去年10月1日至今「尚未接種」流感疫苗的11類高風險族群，衛生局呼籲符合資格民眾盡速接種。

屏東縣政府衛生局表示，依疾管署流感監測資料顯示，近期流感疫情持續處高點，流感重症通報數高於前4個流感季，流感併發重症死亡病例為近十年最高，近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，預估流感疫情將延續至今年3月。

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為提升高風險族群的接種率，本次增購的公費流感疫苗將優先提供原計畫第1階段所涵蓋的11類對象接種，包括：65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

屏縣府衛生局表示，免疫力會隨年紀增長而遞減，呼籲65歲以上民眾除應將流感疫苗及新冠疫苗打好打滿，也請完成「肺炎鏈球菌疫苗1+1接種」；針對從未接種過公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗的長者，請先接種13價疫苗，間隔滿1年後再依建議接續接種23價疫苗；另以前已接種過23價疫苗者，別忘記還有1劑13價疫苗須接種；請符合接種資格的民眾儘速完成2劑肺炎鏈球菌疫苗接種，以獲較長且完整的保護力。相關疫苗接種資訊，可至屏東縣政府衛生局網站查詢。

屏縣3570劑公費流感疫苗，2月20日起開放11類高風險對象公費接種。（屏東縣政府提供）

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