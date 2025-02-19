在宅醫療整合照護試辦計畫 住院率和急診就診率雙減

「在宅醫療整合照護試辦計畫」提高病患的生活品質，並有效減少住院率和急診就診率。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕中央健康保險署中區業務組去（2024）年開展「在宅醫療整合照護試辦計畫」（R2），並於今（19）日在衛生福利部豐原醫院辦理期末成果發表會，盼強化醫療資源的整合與效率，為在宅照護模式注入新動能。

該計畫透過整合醫療、照護及社會資源，提升長期病患在家中接受照護的安全性與品質。首度引入醫療與社會服務跨部門協作，期望透過科技應用與照護專業提升居家照護的效率。成果顯示，計畫所提供的在宅醫療服務顯著提高病患的生活品質，並有效減少住院率和急診就診率，達到原先設立的多項目標。

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中區業務組長丁增輝表示，健保署為滿足醫療更多元需求，推動在宅醫療整合照顧。執行成果讓我們對未來的長期照護模式充滿信心。這不僅是照護體系的創新，更是對病患及其家屬的承諾。我們將繼續努力，確保所有需要照護的人都能在尊嚴、安全的環境中得到最好的照護。

健保署中區業務組去年啟動「在宅醫療整合照護試辦計畫」，鼓勵醫院組成到宅照護團隊，提供加強急症在家照護、擴大社區安寧照護及增加在宅善終個案等多樣化型態。

中部業務組轄區共有13組團隊參與，包括台中居家型態2家（長安醫院、清泉醫院） ，安養機構型4家（衛生福利部台中醫院、衛生福利部豐原醫院、光田綜合醫院、澄清綜合醫院）；彰化縣居家型態1家（員林基督教醫院），安養機構型4家（衛生福利部彰化醫院、秀傳紀念醫院、員榮醫院、漢銘基督教醫院）；南投居家型態2家（衛生福利部南投醫院、台中榮民總醫院埔里分院），打造以病人為中心、家屬安心的在宅醫療照護服務。

為強化團隊與其他醫院交流學習的機會，中區業務組今天在衛生福利部豐原醫院辦理期末成果發表會，邀請轄區醫療院所、居家護理所等參與，現場共150人共襄盛舉，13組團隊分享多樣化的照護模式，現場討論相當熱烈。

「在宅醫療整合照護試辦計畫」，成果發表。（豐原醫院提供）

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