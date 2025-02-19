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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》水果壓傷、凍傷能吃嗎？ 營養師揭「這情況」全丟

2025/02/19 08:30

營養師表示，壓傷、凍傷的水果只是不好看加上可能不好吃，但如果壓傷面積大到變黑，甚至是水果發霉的情況，最好整個丟掉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，壓傷、凍傷的水果只是不好看加上可能不好吃，但如果壓傷面積大到變黑，甚至是水果發霉的情況，最好整個丟掉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果從果園經過大盤、中盤商，最後到水果店、市場、超市等供消費者選購，途中碰碰撞撞在所難免，有些從國外冷凍進口的水果，或回家放冰箱冷藏冷凍的水果可能會凍傷，營養師夏子雯表示，壓傷、凍傷的水果只是不好看加上可能不好吃，但如果壓傷面積大到變黑，甚至是水果發霉的情況，最好整個丟掉。

夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，前兩週買了一袋橘色小番茄，因沒注意小番茄有過熟的狀況，邊洗的時候就有先挑掉較軟以及被壓到的，但洗好後沒有馬上食用完，想再吃的時候發現，被壓在中間的居然破掉流湯汁，不僅發臭、一小部分還有一絲絲的白色菌絲，正是發霉了，但有一部分還是好的，但她還是整個丟掉，雖然大家對水果的評斷標準不一，但要以食用上安全為第一準則，別覺得丟棄很浪費。

水果壓傷

夏子雯說，水果在運輸過程中，難免會有壓傷，甚至是很多人在買水果的時候，不安分的手喜歡拿起來摸一下、捏一下，若力道沒有控制好、或是摔到、不小心指甲劃傷水果表皮等，就容易使水果受傷，此時可將水果輕微受傷處削掉，剩下的果肉部分可以正常食用。但若水果受傷處越來越大、變嚴重或是變黑時，除了會影響到整體口感外，也可能有微生物污染、腐化速度加快等問題，若發生此狀況，建議直接丟棄不食用。

水果凍傷

夏子雯指出，水果本身的抗氧化力，會隨著時間、溫度降低而減弱，讓水果細胞產生的自由基開始累積、並損害細胞，使水果出現凍傷狀況，影響著口感和外觀完整度，雖然吃起來不好吃、水果看起來不漂亮，但不會有食安問題。

若水果有明顯霉斑、發霉、黴菌菌絲，請直接丟棄勿食用；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

若水果有明顯霉斑、發霉、黴菌菌絲，請直接丟棄勿食用；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

水果發霉

夏子雯表示，水果表面上有許多微生物，像是醋酸菌、乳酸菌、酵母菌，產生醋酸、乳酸，加上水果過熟產生的乙酸乙酯，會產生特殊的發酵味。此時的水果已經沒有那麼美味，如果壞掉範圍越來越大，加上空氣中的其它落菌或黴菌，表示水果已經朝向爛掉的道路上前進，若有明顯霉斑、發霉、黴菌菌絲，請直接丟棄勿食用。

夏子雯提醒，仍有人會認為，只要切除發表淺發霉的地方，剩下的果肉就可以繼續食用，殊不知其菌絲早已深入果肉中而污染水果、或是也會汙染到鄰近的水果。

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