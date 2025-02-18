健康網》久坐會讓屁股變大？ 醫揭1關鍵害蜜桃臀崩塌

醫師指出，當臀部長期缺乏運動，肌肉逐漸萎縮，會讓屁股變扁、變鬆、變下垂，還會導致肥胖等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班族總是坐著不動，屁股真的會越來越大嗎？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，久坐的真正影響是讓臀部肌肉失去力量，當肌肉萎縮，脂肪開始接管，讓屁股變扁、變鬆、甚至變下垂！更重要的是，久坐還會對身體健康造成肥胖、筋骨痠痛及血液循環不良等危害。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，臀部如果長期缺乏運動，肌肉會逐漸萎縮，脂肪開始堆積，加上骨盆前傾，讓臀部看起來鬆弛、不緊實，這就是「下交叉症候群」的來源。

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久坐帶來的健康風險

1.肥胖問題：長時間坐著不動，新陳代謝和血液循環減慢，脂肪、水分和廢物累積，讓你不知不覺變胖，還可能引發便秘問題！

2.筋骨痠痛：不正確的坐姿，像是彎腰駝背或翹腳，會導致脊椎負擔增加，骨盆歪斜，甚至引發關節炎等問題。

3.血液循環不良：長期久坐會讓血液堆積在下肢，影響心臟負擔，增加罹患心血管疾病的風險，特別是靜脈曲張！

醫師提醒，不正確的坐姿，會導致脊椎負擔增加，骨盆歪斜，甚至引發關節炎等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

4招改善久坐問題

陳鈺泓說，想要改善久坐問題，就是從現在開始動起來！他也分享4個方法：

●保持正確坐姿： 坐著時腰背挺直，雙腳平放地面，讓肌肉均勻受力。

●定時活動： 每30分鐘站起來走動，伸展腿部和腰部，讓血液循環更順暢。

●強化臀部肌肉：深蹲、橋式運動或其他臀肌訓練，有效提升臀部力量，讓屁股翹起來！

●補充水分： 適當喝水不僅幫助新陳代謝，還能預防便秘。

「屁股翹不翹看習慣，健康不健康看行動！」陳鈺泓呼籲，久坐傷的不僅是臀部，還可能讓你的整個身體健康都亮紅燈。不要等到問題出現才後悔，現在就開始改變生活習慣吧！

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