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健康網》雨水時節「風寒濕」當道 中醫推日喝茶飲晚泡腳

2025/02/18 18:22

中醫師提醒，雨水時節「風、寒、濕」當道，夾雜著冬天的寒氣和春天的濕氣，容易受濕邪入侵；情境照。（資料照）

中醫師提醒，雨水時節「風、寒、濕」當道，夾雜著冬天的寒氣和春天的濕氣，容易受濕邪入侵；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（18）日是節氣雨水，下雨頻率增、溫差變化大，扶原中醫診所總院長郭大維提醒，雨水時節「風、寒、濕」當道，夾雜著冬天的寒氣和春天的濕氣，容易受濕邪入侵，養生守則首重脾胃，可均衡食用味甘性平稍溫的食物、茶飲來健脾利濕，晚餐後則可泡腳，通經活絡舒緩關節痠痛，還能助眠。

雨水首重保暖 洋蔥式穿衣

中醫師郭大維在臉書專頁「扶原中醫診所」發文指出，雨水節氣之後天氣變化大，人體的溫度調節功能跟不上外在天氣變化，感冒很容易趁虛而入。養生首要就是做好保暖，可以採「洋蔥式穿法」，「風從頸後入」，頭頸後背跟腹部是上半身保暖重點，因身體背部跟腹部分別有統攝全身陽氣跟陰氣的「督脈和任脈」，背部督脈兩旁又有護衛身體的「膀胱經」，做好防護，預防感冒也讓腸胃消化不受寒濕影響。

中醫師表示，此時節養生首要就是做好保暖，可以採「洋蔥式穿法」，頭頸後背跟腹部是上半身保暖重點；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，此時節養生首要就是做好保暖，可以採「洋蔥式穿法」，頭頸後背跟腹部是上半身保暖重點；圖為情境照。（圖取自freepik）

養護脾胃 飲食保健之鑰

郭大維說，雨水節氣寒濕之邪較易困遏脾胃，濕邪的特性是黏膩重濁，難以祛除，所以養護脾胃是雨水的飲食保健之鑰，可均衡食用味甘性平稍溫的食物來健脾利濕，如山藥、薏仁。他也分享以下食譜：

蓮藕山藥排骨湯
材料：蓮藕、山藥各500克，芡實、炒薏苡仁各30克，赤小豆100克，豬排骨500克。
輔料：白酒、精鹽等。
做法：
1.先將豬排骨，洗淨，斬塊，放進沸水中稍焯，撈出用冷水沖洗乾淨血沫。
2.蓮藕、山藥分別去皮，洗淨，滾刀切厚塊。
3.連同洗淨其他食材一齊置於砂鍋內，加入清水3000毫升、白酒少許，武火煮沸後改用文火熬2小時。
功效：健脾祛濕、養陰生津。

健脾祛濕茶
材料：黨參20g，炒白术20g，白茯苓20g，製陳皮15g，紅棗5粒。
將上述材料，洗淨後，用熱水悶泡約10分鐘或滾水煮，以養生茶飲替代手搖杯飲料。
功效：健脾祛濕，理氣養血。

山藥白木耳紅豆湯
食材：山藥100克、紅豆50克、白木耳50公克、小米適量；
做法：將紅豆和小米、山藥、白木耳放入鍋中，加入適量清水一起煮粥即可。
功效：山藥有健脾的功效，紅豆則可以利水、白木耳滋陰生津三者搭配則可以起到健脾利水、養陰生津的功效，非常適合雨水時節養生食用。若是腸胃較虛寒或是孕婦等特殊狀況者，飲食建議先詢問過中醫師。

中醫師指出，雨水時節天氣變化不定，易引起情緒波動，建議做溫和放鬆的運動，讓全身活絡起來，也能讓心情開展；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，雨水時節天氣變化不定，易引起情緒波動，建議做溫和放鬆的運動，讓全身活絡起來，也能讓心情開展；圖為情境照。（圖取自freepik）

動能生陽 汗能排濕

除了飲食調整，郭大維表示，「動能生陽，汗能排濕」，此時天氣變化不定，易引起情緒波動，像是精神鬱悶、疲累提不起勁、睡覺時思慮不斷。因雨水節氣早晚體感仍較寒涼，尤其是平時沒有運動習慣者，不宜做過於激烈運動，可選擇較溫和放鬆的運動，散步、伸展操、八段錦、太極拳等都可讓全身活絡起來，也能讓心情較開展悅定，很適合忙碌而浮躁的現代人。

白天喝茶飲 晚上常泡腳

郭大維建議，若有晚上腳冷的困擾，晚餐後可用大約到小腿高度的桶子，以溫熱水（約40~45度，不宜太燙），泡雙腳約15~20分鐘，對平素下肢易冰冷、筋骨關節變天易痠痛者能起到溫通散寒，通經活絡功用，腳暖了身體也就暖了，也能幫助睡眠。

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