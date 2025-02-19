健康網》色胺酸食物最好早餐吃！ 16款比拚 芝麻排第7「它」奪冠

營養師表示，16款富含色胺酸食物中，黑芝麻粉排第7，每100公克376毫克；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半夜總翻來覆去睡不著，導致長期睡不飽，疲倦沒精神，心情更是開心不起來？營養師李婉萍表示，色胺酸能參與分泌褪黑激素等，可助於舒緩焦慮、增加睡意，因此整理出16款富含色胺酸食物，其中黑芝麻粉只排第7，每100公克僅376毫克，大紅豆則是第1，每100公克高達659毫克，建議早餐時間食用，維持白天好心情又助眠。

什麼是色胺酸？李婉萍在臉書專頁說明，其能參與分泌血清素、褪黑激素，有助舒緩焦慮、放鬆身心，更重要的是能增加睡意，改善睡眠品質。比較16款富含色胺酸食物，以100克食材來看，第1至5名分別為：大紅豆659毫克、黃豆532毫克、白帶魚403毫克、南瓜籽401毫克及花生390毫克。

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營養師整理出16種食物之色胺酸含量。（圖取自李婉萍臉書專頁）

李婉萍提及，由於色胺酸是人體無法自行合成的必需胺基酸，需要透過飲食來攝取，大原則來說：動物性食材含的色胺酸較多，但過多脂肪酸會阻礙睡眠，因此建議選擇低脂肉品（雞肉、魚肉、瘦肉）、黃豆製品的豆漿，或是可當點心吃的水煮花生、毛豆。

至於色胺酸最佳攝取時間，李婉萍指出，因色胺酸能促進的血清素，又被稱為「快樂荷爾蒙」，能維持白天好心情，又是助眠（褪黑激素）原料，因此最好在早餐攝取，如芝麻吐司加豆漿或是紅豆牛奶等，讓你開心一整天，晚上又好入眠！

營養師表示，16款食物中，大紅豆色胺酸含量最高，每100公克高達659毫克；示意圖。（圖取自freepik）

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