宜蘭獲配逾2千劑流感疫苗 20日起僅開放排隊施打

宜蘭縣獲中央配發2050劑公費流感疫苗，全台同步將在20日開放接種，宜蘭接種地點為12鄉鎮市衛生所，採現場排隊施打，不開放預約。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全台公費流感疫苗上月被搶打一空，中央增購10萬劑，宜蘭縣配發2050劑，疫苗已到貨，全台同步將在20日開放接種，宜蘭接種地點為12鄉鎮市衛生所，採現場排隊施打，不開放預約。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，春節期間冷氣團來襲，國內流感疫情傳播風險持續，並因農曆年假期間發生名人罹患流感猝死事件，引發一波流感疫苗搶打潮，去年度採購的13萬8000劑，已於今年2月5日用罄。

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他說，本次獲中央增購配發的流感疫苗有2050劑，已分配至12鄉鎮市衛生所，20日起採現場排隊隨到隨打方式提供服務，接種對象為11類高風險族群，接種至疫苗用罄為止。

公費流感疫苗接種對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

宜蘭縣衛生局提醒，疫苗注射後，身體需要時間產生保護性抗體，一般約2週後開始產生保護力，接種後雖可降低重症風險，但仍有可能會感染流感，即使完成接種，也應落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，降低病毒傳播風險。

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