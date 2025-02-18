本流感季最小！ 學齡前女童併發心肌炎、腦炎死亡

〔記者林惠琴／台北報導〕流感上週新增122例重症、21例死亡，衛福部疾管署今（18日）表示，其中1名北部未滿10歲的學齡前女童，本月上旬出現咳嗽、流鼻水，隔天高燒到40度，就醫收治於加護病房，但併發腦炎、心肌炎，不幸於住院第4天死亡，也是去年10月進入本流感季以來，年齡最小的流感死亡個案。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名女童無潛在病史，未接種本季流感疫苗，本月上旬一開始出現咳嗽、流鼻水，隔天高燒40度，並且有痙攣、意識不清，送至急診，檢驗確認感染A型流感，收治於加護病房，給予抗病毒藥物治療，當天病程變化很快，醫師研判為急性壞死性腦炎、猛爆性心肌炎、心因性休克，在住院第4天不幸過世。

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在新增重症方面，林詠青指出，年齡最小的是南部未滿1歲女嬰，本身有早產、體重過輕、先天性心臟病等情形，未接種本流感季疫苗，本月中旬出現咳嗽2天後，又有發燒、呼吸困難及喘鳴聲，被送到急診後，體溫近40度且呼吸急促、費力，檢驗確認也是感染A型流感，經胸部X光發現肺炎，研判為流感合併呼吸衰竭，收治於加護病房，使用抗病毒藥物，目前住院3天，仍在加護病房治療中。

林詠青說明，小小孩流感併發症不只肺炎，腦炎病程快速變化、致死率高，提醒出現呼吸困難、意識不清等重症徵兆，應盡早就醫，也呼籲接種疫苗以減少重症與死亡。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

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