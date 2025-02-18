自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

本流感季最小！ 學齡前女童併發心肌炎、腦炎死亡

2025/02/18 16:07

〔記者林惠琴／台北報導〕流感上週新增122例重症、21例死亡，衛福部疾管署今（18日）表示，其中1名北部未滿10歲的學齡前女童，本月上旬出現咳嗽、流鼻水，隔天高燒到40度，就醫收治於加護病房，但併發腦炎、心肌炎，不幸於住院第4天死亡，也是去年10月進入本流感季以來，年齡最小的流感死亡個案。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名女童無潛在病史，未接種本季流感疫苗，本月上旬一開始出現咳嗽、流鼻水，隔天高燒40度，並且有痙攣、意識不清，送至急診，檢驗確認感染A型流感，收治於加護病房，給予抗病毒藥物治療，當天病程變化很快，醫師研判為急性壞死性腦炎、猛爆性心肌炎、心因性休克，在住院第4天不幸過世。

在新增重症方面，林詠青指出，年齡最小的是南部未滿1歲女嬰，本身有早產、體重過輕、先天性心臟病等情形，未接種本流感季疫苗，本月中旬出現咳嗽2天後，又有發燒、呼吸困難及喘鳴聲，被送到急診後，體溫近40度且呼吸急促、費力，檢驗確認也是感染A型流感，經胸部X光發現肺炎，研判為流感合併呼吸衰竭，收治於加護病房，使用抗病毒藥物，目前住院3天，仍在加護病房治療中。

林詠青說明，小小孩流感併發症不只肺炎，腦炎病程快速變化、致死率高，提醒出現呼吸困難、意識不清等重症徵兆，應盡早就醫，也呼籲接種疫苗以減少重症與死亡。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中