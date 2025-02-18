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扶輪偏鄉送暖 苗縣泰安象鼻村衛生室牙科設備升級

2025/02/18 15:16

苗栗縣泰安鄉象鼻衛生室牙科設備全面更新至2.0，方便偏鄉部落村民就診。（苗栗縣政府衛生局提供）

苗栗縣泰安鄉象鼻衛生室牙科設備全面更新至2.0，方便偏鄉部落村民就診。（苗栗縣政府衛生局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國際扶輪3501地區中壢陽光扶輪社等單位，捐贈苗栗縣泰安鄉象鼻村衛生室牙科診療設備更新，不僅有先進牙科診療台、X光機室，還有診療電腦設備等「升級至2.0時代」，去年底完工；今（18）日舉行捐贈儀式，由縣長鍾東錦代表接受，未來苗栗縣牙醫師公會派牙醫師提供每月4~6診次牙科服務，提供偏鄉民眾牙科診療服務。

這項計畫得以推動是透過衛福部中央健保署與國際扶輪3501地區中壢陽光扶輪社的接洽，共斥資180萬元更新象鼻村衛生室牙科診療設備，讓泰安鄉南三村的鄉親能就近看牙，確保獲得專業的口腔照護。

今日上午的捐贈儀式，苗栗縣長鍾東錦、中央健康保險署北區業務組長林寶鳳、衛生局長楊文志、原住民族及族群發展處長盧曉玲、國際扶輪3501地區2023-24年度總監張世澤及2024-25年度總監周玉庭、牙醫師公會理事長謝喬均、大千綜合醫院總裁徐千剛、泰安鄉長陳吉基等人都到場見證。

鍾東錦指出，泰安鄉士林、梅園及象鼻村醫療設備不足，後山長輩要看牙齒，車程需要1個半小時，感謝扶輪社捐贈牙科設備，也感謝牙醫師公會安排醫師每週駐點看診，讓泰安後山鄉親看牙齒更方便，全面提升診療效率與品質。

苗栗縣泰安鄉象鼻衛生室牙科設備全面更新至2.0，圖為新擴充的X光機室。（苗栗縣政府衛生局提供）

苗栗縣泰安鄉象鼻衛生室牙科設備全面更新至2.0，圖為新擴充的X光機室。（苗栗縣政府衛生局提供）

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