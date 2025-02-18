新北聯醫高壓氧治療中心啟用 盼提升醫療照護

新北聯醫高壓氧治療中心啟用。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立聯合醫院三重院區於18日啟用高壓氧治療中心，提供更完善的醫療服務，造福在地市民。此次設備升級與捐贈活動，由三重在地企業董事長方秉仁捐贈1500萬元，用於購置2座1千萬元高壓氧艙，及2台500萬元彩色超音波設備，並另捐助消防局400萬元的搶救器材，以提升緊急救護與災害應變能力。

市長侯友宜出席啟用儀式時表示，面對即將於2025年邁入超高齡社會，市府與新北聯醫積極強化醫療與救護資源，不論是醫療照護還是消防救災，皆持續提升服務品質。此次高壓氧治療中心的啟用，將提供更專業且安全的高壓氧治療服務，幫助傷口癒合、改善氣體中毒患者狀況，為市民帶來更安心的醫療環境。

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新北市長侯友宜（左1）、市議員李余典（左2）出席新北聯醫高壓氧治療中心揭牌儀式。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜出席新北聯醫高壓氧治療中心啟用儀式。（記者羅國嘉攝）

三重在地企業董事長方秉仁捐助消防局400萬元的搶救器材。（記者羅國嘉攝）

此外，消防局此次獲捐市價約400萬元的搶救器材，有助於提升消防人員的救災效率及安全性，使第一線救災人員能夠更迅速應對緊急狀況，保障市民生命安全。

高壓氧治療 適用氣體中毒、腦損傷與慢性傷口

新北聯醫院長項正川說明，高壓氧治療需經醫師評估，患者進入單人艙後，透過高濃度氧氣及高壓環境，提高血氧含量，促進組織修復，特別適用於一氧化碳中毒、腦部損傷、慢性傷口癒合不良等患者。此次新增兩座單人高壓氧艙，提供純氧治療，避免交叉感染風險，並具備緊急洩壓與不斷電2小時系統，確保治療安全性。

新北聯醫約用護理師林瑋琪也指出，此次治療時所使用的氣壓為2至3個大氣壓，治療時間為60至120分鐘，視病情決定治療次數、擬定合宜治療流程。另高壓氧治療不僅適用於氣體中毒，也能輔助神經修復、加速中風及脊椎損傷患者的復原，透過多次療程達到最佳效果。該治療目前納入健保給付的項目包括一氧化碳中毒、放射性骨壞死、慢性骨髓炎等，其它如傷口癒合或神經修復等治療則為自費項目。

新北聯醫高壓氧治療中心內部。（記者羅國嘉攝）

液化氧氣槽。（記者羅國嘉攝）

高壓氧艙。（記者羅國嘉攝）

攜手回饋社會 提供更完善醫療資源

此次設備捐贈由市議員李余典媒合促成，其家族長期關心在地醫療發展，並期望透過善心捐贈，讓更多市民受惠。李余典女兒李旻蔚表示，捐贈不僅來自對地方的關懷，也因家族長期與新北聯醫緊密連結，期待透過這些醫療資源，讓更多市民獲得優質照護。

新北三重在地企業董事長方秉仁（左3）捐贈1500萬元，用於購置兩座1千萬元高壓氧艙，及2台500萬元彩色超音波設備，並另捐助消防局400萬元的搶救器材。（記者羅國嘉攝）

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