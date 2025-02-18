自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

新北聯醫高壓氧治療中心啟用 盼提升醫療照護

2025/02/18 13:06

新北聯醫高壓氧治療中心啟用。（記者羅國嘉攝）

新北聯醫高壓氧治療中心啟用。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立聯合醫院三重院區於18日啟用高壓氧治療中心，提供更完善的醫療服務，造福在地市民。此次設備升級與捐贈活動，由三重在地企業董事長方秉仁捐贈1500萬元，用於購置2座1千萬元高壓氧艙，及2台500萬元彩色超音波設備，並另捐助消防局400萬元的搶救器材，以提升緊急救護與災害應變能力。

市長侯友宜出席啟用儀式時表示，面對即將於2025年邁入超高齡社會，市府與新北聯醫積極強化醫療與救護資源，不論是醫療照護還是消防救災，皆持續提升服務品質。此次高壓氧治療中心的啟用，將提供更專業且安全的高壓氧治療服務，幫助傷口癒合、改善氣體中毒患者狀況，為市民帶來更安心的醫療環境。

新北市長侯友宜（左1）、市議員李余典（左2）出席新北聯醫高壓氧治療中心揭牌儀式。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（左1）、市議員李余典（左2）出席新北聯醫高壓氧治療中心揭牌儀式。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜出席新北聯醫高壓氧治療中心啟用儀式。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜出席新北聯醫高壓氧治療中心啟用儀式。（記者羅國嘉攝）

三重在地企業董事長方秉仁捐助消防局400萬元的搶救器材。（記者羅國嘉攝）

三重在地企業董事長方秉仁捐助消防局400萬元的搶救器材。（記者羅國嘉攝）

此外，消防局此次獲捐市價約400萬元的搶救器材，有助於提升消防人員的救災效率及安全性，使第一線救災人員能夠更迅速應對緊急狀況，保障市民生命安全。

高壓氧治療 適用氣體中毒、腦損傷與慢性傷口

新北聯醫院長項正川說明，高壓氧治療需經醫師評估，患者進入單人艙後，透過高濃度氧氣及高壓環境，提高血氧含量，促進組織修復，特別適用於一氧化碳中毒、腦部損傷、慢性傷口癒合不良等患者。此次新增兩座單人高壓氧艙，提供純氧治療，避免交叉感染風險，並具備緊急洩壓與不斷電2小時系統，確保治療安全性。

新北聯醫約用護理師林瑋琪也指出，此次治療時所使用的氣壓為2至3個大氣壓，治療時間為60至120分鐘，視病情決定治療次數、擬定合宜治療流程。另高壓氧治療不僅適用於氣體中毒，也能輔助神經修復、加速中風及脊椎損傷患者的復原，透過多次療程達到最佳效果。該治療目前納入健保給付的項目包括一氧化碳中毒、放射性骨壞死、慢性骨髓炎等，其它如傷口癒合或神經修復等治療則為自費項目。

新北聯醫高壓氧治療中心內部。（記者羅國嘉攝）

新北聯醫高壓氧治療中心內部。（記者羅國嘉攝）

液化氧氣槽。（記者羅國嘉攝）

液化氧氣槽。（記者羅國嘉攝）

高壓氧艙。（記者羅國嘉攝）

高壓氧艙。（記者羅國嘉攝）

攜手回饋社會 提供更完善醫療資源

此次設備捐贈由市議員李余典媒合促成，其家族長期關心在地醫療發展，並期望透過善心捐贈，讓更多市民受惠。李余典女兒李旻蔚表示，捐贈不僅來自對地方的關懷，也因家族長期與新北聯醫緊密連結，期待透過這些醫療資源，讓更多市民獲得優質照護。

新北三重在地企業董事長方秉仁（左3）捐贈1500萬元，用於購置兩座1千萬元高壓氧艙，及2台500萬元彩色超音波設備，並另捐助消防局400萬元的搶救器材。（記者羅國嘉攝）

新北三重在地企業董事長方秉仁（左3）捐贈1500萬元，用於購置兩座1千萬元高壓氧艙，及2台500萬元彩色超音波設備，並另捐助消防局400萬元的搶救器材。（記者羅國嘉攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中