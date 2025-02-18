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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北獲配1.5萬劑流感疫苗 2/20起開打11族群優先

2025/02/18 11:59

因應流感疫情升溫，行政院加購10萬劑疫苗，由疾管署分配至各縣市，其中新北市獲配1萬5450劑，將於20日起開放接種；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

因應流感疫情升溫，行政院加購10萬劑疫苗，由疾管署分配至各縣市，其中新北市獲配1萬5450劑，將於20日起開放接種；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應近期流感疫情升溫，行政院緊急加購10萬劑流感疫苗，並由衛生福利部疾病管制署分配至各縣市，其中新北市獲配1萬5450劑，為全國最多，將於2月20日起開放接種。市長侯友宜表示，此批疫苗將優先開放65歲以上長者及11類高風險族群接種。

侯友宜18日出席新北市立聯合醫院三重院區活動時，受訪表示，此批疫苗將於新北市29區衛生所、聯合醫院及80家合約醫療院所提供接種，優先開放65歲以上長者等11類高風險族群接種。呼籲符合資格的市民盡快接種。

此次疫苗接種對象涵蓋11類高風險族群，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養及長照機構住民、滿6個月至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含慢性病患者、BMI≥30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及防疫相關人員、國小至高中職及五專三年級學生、幼兒園及托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

新北市長侯友宜表示，此批疫苗將優先開放65歲以上長者等11類高風險族群接種。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜表示，此批疫苗將優先開放65歲以上長者等11類高風險族群接種。（記者羅國嘉攝）

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