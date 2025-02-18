新竹台大醫師黃崧溪治療無國界 入選雜誌「2025年度好醫生」

新竹台大分院團隊赴史瓦帝尼考察，黃崧溪國際長（右）確認手持式眼底鏡學員操作情形。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹台大分院感染科主治醫師暨國際長黃崧溪，因醫療專業、全心投入的病人關懷，以及在國際醫療救援與醫院國際化中的傑出表現，獲雜誌評選為2025年度好醫生，此次殊榮由台灣感染症醫學會推薦，肯定其專業與社會服務方面的多重價值。

院方表示，黃崧溪的醫療旅程橫跨國內外，從台灣感染症研究到非洲國際救援，再到推動新竹台大分院的國際化，以專業與人道關懷詮釋現代醫者價值。在非洲史瓦帝尼，他參與愛滋病防治計畫，透過專業與溝通協助患者有效控制病毒量；在南蘇丹，投入難民營基層醫療服務，克服資源短缺與緊急情境，完成多項醫療救援的佳績。

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回國後，將國際視野與豐富經驗融入新竹台大分院的日常工作，自2022年新竹台大國際醫療中心成立以來，帶領團隊逐步推動國際特約病人計畫、國際合作項目及外語友善環境的提升，並配合國合會計畫與新南向政策，參與東南亞醫療產業合作。

黃崧溪於史瓦帝尼慢性病防治體系強化計畫中，憑藉在無國界醫師的派駐經驗，多次前往當地考察，帶領同仁研究史國的慢性病指引，為學員量身設計代訓課程，深獲合作單位肯定。此外，也積極推動院內國際病人就診模式的建置，透過溝通、宣導與流程優化，營造出外國病人友善的醫療環境。

對於國際學員的培訓工作，更是化身學員的總導師，不僅重視課程設計，更關心學員的生活適應，為新竹台大分院在國際醫療合作中樹立了榜樣。

黃崧溪表示：「深信醫者的價值在於傾聽、共情與專業的平衡。透過團隊的力量攜手完成每一個醫療目標。此外，隨著科技進步，醫師也需不斷學習，才能為病人帶來更有效率的診療方式。」

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