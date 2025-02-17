大S驟逝》二尖瓣脫垂常見年輕女性 是否遺傳醫解答

醫師指出，許多二尖瓣脫垂的患者是年輕女性，大約有30%有家族遺傳的可能性；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎離世，享年48歲，回顧過去，大S的身體常年不好，除了有心臟二尖瓣脫垂的宿疾，還有癲癇病史。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，許多二尖瓣脫垂的患者是年輕女性，大約有30%有家族遺傳的可能性。若是嚴重的二尖瓣脫垂或伴隨其他相關疾病，建議要做嚴謹的遺傳諮詢。

二尖瓣脫垂

劉中平於臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，目前認為二尖瓣脫垂是因為瓣膜組織的退化，造成結構鬆弛，導致心臟不舒服，甚至引發嚴重的瓣膜功能受損。

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二尖瓣脫垂在一般人口有2-3%的發生率，罹患二尖瓣脫垂的患者大約有30%有家族遺傳的可能性。目前也已經研究出一些基因異常，與二尖瓣脫垂有關係，所以如果是嚴重的二尖瓣脫垂或伴隨其他相關疾病的話，就建議要做嚴謹的遺傳諮詢。

醫師提醒，如果是嚴重的二尖瓣脫垂或伴隨其他相關疾病的話，就建議要做嚴謹的遺傳諮詢；示意圖。（圖取自freepik）

二尖瓣閉鎖不全

劉中平指出，二尖瓣閉鎖不全是因為心臟瓣膜的結構已經嚴重異常，無法完全關閉，使心臟內血液產生逆流的現象，最終會造成心臟擴大及心臟衰竭。

根據研究顯示，二尖瓣閉鎖不全的遺傳性大約在20%左右，也就是說，如果您的父母和兄弟姐妹有二尖瓣閉鎖不全，那你大概有20%以上的機會，可能會罹患這樣的疾病。

不過，也不用驚慌，劉中平說，現在對二尖瓣脫垂和閉鎖不全的致病機轉已經比較了解，也有不錯的治療方法，及早找心臟科醫師諮詢就可以了。

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