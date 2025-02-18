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健康網》這4種零食減重族也能吃！ 豆花、堅果都上榜

2025/02/18 09:32

醫師表示，傳統的豆花以黃豆為主要原料，本身熱量低，富含植物性蛋白質，對於穩定血糖、提升飽足感具有很大的幫助。（資料照）

醫師表示，傳統的豆花以黃豆為主要原料，本身熱量低，富含植物性蛋白質，對於穩定血糖、提升飽足感具有很大的幫助。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕談到減重，不少人認為零食是大忌。不過好日子診所醫師黃煜晏於臉書粉專「好日子診所」發文表示，聰明選擇零食不僅能滿足口腹之慾，還有助穩定血糖、提升飽足感、穩定情緒，為身體提供營養素。他列舉4類零食減肥族也能吃，包含希臘優格、無調味堅果、無調味海苔、豆花。

●希臘優格：希臘優格幾乎是「健康零食」的代名詞，無糖版本特別適合減重族群。它富含高蛋白質，不僅能延長飽足感，還能幫助維持肌肉量，避免減重過程中肌肉流失。若覺得口感比較酸澀，可以加入一些「天然水果乾」或者「藍莓」，口感帶些微酸甜，增加風味又不增加太多熱量。

●無調味堅果：堅果含有健康脂肪、膳食纖維和抗氧化成分，是能量的濃縮來源。雖然熱量不低，但只要控制份量，它對於穩定血糖、提升飽足感和保護心血管都有很大的幫助。現在不少超商都有出「小包裝」的份量，可以準備幾包在家裡，肚子餓的時候吃一包，很快就有飽足感。

但因為堅果熱量高，建議一天不要超過2湯匙（白色塑膠湯匙）。黃煜晏表示，他有時候早餐也會吃一小包堅果搭配氣泡水，就能獲得飽足感。

醫師說明，堅果含有健康脂肪、膳食纖維和抗氧化成分，是能量的濃縮來源。只要控制份量，它對於穩定血糖、提升飽足感和保護心血管都有很大的幫助；示意圖。（圖取自freepik）

醫師說明，堅果含有健康脂肪、膳食纖維和抗氧化成分，是能量的濃縮來源。只要控制份量，它對於穩定血糖、提升飽足感和保護心血管都有很大的幫助；示意圖。（圖取自freepik）

●無調味海苔：當嘴饞想吃零食時，海苔是一個非常友善的選擇。它熱量極低，但富含膳食纖維、碘和多種微量元素，還能提供天然的鮮味，讓人感覺像在吃「真正的零食」。無論是單純解嘴饞，還是餐與餐之間需要小補充，都能派上用場。

●豆花：傳統的豆花以黃豆為主要原料，富含植物性蛋白質，對於穩定血糖、提升飽足感具有很大的幫助。此外，豆花的熱量低，口感滑順，特別適合想吃甜點又不想攝取過多熱量的情況。黃煜晏表示，便利商店賣豆花，通常會另外附糖包，他自己會加「一點點」的糖水提味，但其實豆花本身的豆味就已經夠香。

黃煜晏強調，在減重過程中，我們追求的不僅是數字的下降，還是享受健康與飲食的平衡。零食不該是敵人，而是幫助減重族撐過空檔時刻的小幫手。關鍵還是在於選擇健康的食材和適量的攝取。這些零食不僅是營養的補充，也讓減重之路多了一份樂趣與從容。

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