自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

降低思覺失調症復發 嘉療推長效針劑 健保有給付

2025/02/17 18:21

針對思覺失調症，嘉南療養院引進國際最新的抗精神病長效針劑。（嘉南療養院提供）

針對思覺失調症，嘉南療養院引進國際最新的抗精神病長效針劑。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕思覺失調症若未及早診治，可能導致腦部功能逐漸受損，衛生福利部嘉南療養院引進國際最新的抗精神病長效針劑「INVEGA HAFYERA®」，每半年僅需施打1次，改善病人服藥依從性不足的常見問題，提升其穩定性與生活品質。

嘉療社區精神科主任王禎邦指出，國際研究結果顯示，INVEGA HAFYERA®在治療思覺失調症的長期穩定性有顯著成效，在為期12個月的試驗中，有超過90％的病人維持無復發狀態。

而在2年的延伸研究中，無復發的比例更高達96%，王禎邦認為不僅提升治療依從性、生活滿意度，以及社會參與能力，更有助於穩定病情、實現個人目標。

該長效針劑有健保給付，王禎邦說，由於可降低復發風險，也能因此減少病人需要住院的次數，將持續追蹤使用者，以評估其長期治療效果，進一步優化治療策略。

思覺失調症長期會影響大腦運作，損及認知、社會與職業等能力等，對整體生活造成長期影響，王禎邦認為最新的長效針劑，提供病人及其家屬更便利、有效的治療新選擇。

院長吳文正則表示，思覺失調症是種需要長期治療的慢性精神疾病，傳統模式中，病人經常因服藥依從性不足而影響療效，新針劑能有效減少類似的遺漏情形。

吳文正強調，引進INVEGA HAFYERA®是精神醫療的重要突破，希望能幫助更多人穩定病情，協助重返社會，歡迎有需求的民眾洽詢該院門診，將由專業精神科醫師進一步說明，以及討論治療方案。

針對思覺失調症，嘉南療養院引進國際最新的抗精神病長效針劑。（嘉南療養院提供）

針對思覺失調症，嘉南療養院引進國際最新的抗精神病長效針劑。（嘉南療養院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中