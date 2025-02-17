降低思覺失調症復發 嘉療推長效針劑 健保有給付

針對思覺失調症，嘉南療養院引進國際最新的抗精神病長效針劑。（嘉南療養院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕思覺失調症若未及早診治，可能導致腦部功能逐漸受損，衛生福利部嘉南療養院引進國際最新的抗精神病長效針劑「INVEGA HAFYERA®」，每半年僅需施打1次，改善病人服藥依從性不足的常見問題，提升其穩定性與生活品質。

嘉療社區精神科主任王禎邦指出，國際研究結果顯示，INVEGA HAFYERA®在治療思覺失調症的長期穩定性有顯著成效，在為期12個月的試驗中，有超過90％的病人維持無復發狀態。

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而在2年的延伸研究中，無復發的比例更高達96%，王禎邦認為不僅提升治療依從性、生活滿意度，以及社會參與能力，更有助於穩定病情、實現個人目標。

該長效針劑有健保給付，王禎邦說，由於可降低復發風險，也能因此減少病人需要住院的次數，將持續追蹤使用者，以評估其長期治療效果，進一步優化治療策略。

思覺失調症長期會影響大腦運作，損及認知、社會與職業等能力等，對整體生活造成長期影響，王禎邦認為最新的長效針劑，提供病人及其家屬更便利、有效的治療新選擇。

院長吳文正則表示，思覺失調症是種需要長期治療的慢性精神疾病，傳統模式中，病人經常因服藥依從性不足而影響療效，新針劑能有效減少類似的遺漏情形。

吳文正強調，引進INVEGA HAFYERA®是精神醫療的重要突破，希望能幫助更多人穩定病情，協助重返社會，歡迎有需求的民眾洽詢該院門診，將由專業精神科醫師進一步說明，以及討論治療方案。

針對思覺失調症，嘉南療養院引進國際最新的抗精神病長效針劑。（嘉南療養院提供）

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