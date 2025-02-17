自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北獲配1.5萬劑流感疫苗最多 20日開打「不開預約系統」

2025/02/17 16:55

新北衛生局指出，此次流感疫苗開放11類高風險族群接種，不會開放新北疫苗預約系統，而是公布接種院所名單，電話或現場預約。 （記者羅國嘉攝）

新北衛生局指出，此次流感疫苗開放11類高風險族群接種，不會開放新北疫苗預約系統，而是公布接種院所名單，電話或現場預約。 （記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕行政院緊急加購10萬劑疫苗，其中以新北市分配到1萬5450劑最多，預計20日開打。新北衛生局指出，此次疫苗開放11類高風險族群接種，不會開放新北疫苗預約系統，而是公布接種院所名單，電話或現場預約。

疾管署指出，此次增購的疫苗由台灣東洋藥品公司得標，所供應的細胞培養疫苗將優先提供給高風險族群，並於20日開打，包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養機構及長照機構對象、6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（如慢性病患者、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中（含職校及專科3年級）學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類公費對象。

新北衛生局疾病管制科長王美華表示，中央增購10萬劑流感疫苗，新北獲配1萬5450劑，預計於29區衛生所及80家合約院所提供11類對象接種服務，接種資訊將於18日起於衛生局官網公布供民眾查詢，呼籲符合資格民眾前往接種，以獲得保護力。

另外，此次公費流感疫苗施打，不開放新北疫苗預約系統，但將公布接種院所名單，供民眾使用，電話或現場預約由院所自行決定。至於是否會加開社區接種站，衛生局將視需求評估調整。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中