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新北獲配1.5萬劑流感疫苗最多 20日開打「不開預約系統」
〔記者羅國嘉／新北報導〕行政院緊急加購10萬劑疫苗，其中以新北市分配到1萬5450劑最多，預計20日開打。新北衛生局指出，此次疫苗開放11類高風險族群接種，不會開放新北疫苗預約系統，而是公布接種院所名單，電話或現場預約。
疾管署指出，此次增購的疫苗由台灣東洋藥品公司得標，所供應的細胞培養疫苗將優先提供給高風險族群，並於20日開打，包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養機構及長照機構對象、6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（如慢性病患者、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中（含職校及專科3年級）學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類公費對象。
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新北衛生局疾病管制科長王美華表示，中央增購10萬劑流感疫苗，新北獲配1萬5450劑，預計於29區衛生所及80家合約院所提供11類對象接種服務，接種資訊將於18日起於衛生局官網公布供民眾查詢，呼籲符合資格民眾前往接種，以獲得保護力。
另外，此次公費流感疫苗施打，不開放新北疫苗預約系統，但將公布接種院所名單，供民眾使用，電話或現場預約由院所自行決定。至於是否會加開社區接種站，衛生局將視需求評估調整。
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