自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「姨媽」遲遲不來喝咖啡催經？ 醫提醒3件事

2025/02/18 08:29

醫師表示，咖啡因與月經來潮無直接關聯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，咖啡因與月經來潮無直接關聯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕只要覺得月經要來不來時，喝杯咖啡後，姨媽就報到了？婦產科專科醫師蕭詠嫻解答，理論上咖啡因與月經來潮並無直接關聯，會有這種現象可能是咖啡影響情緒，使子宮收縮，讓月經來潮。另外，她也提醒，若要在月經來時喝咖啡，盡量別喝冰的，尤其貧血者避免用餐前後喝，另外，經前症候群嚴重者，則應避免在月經期間飲用咖啡，以免造成身體不適。

為何會有喝咖啡月經就來的錯覺？蕭詠嫻在臉書專頁發影片說明，理論上，咖啡因對於月經來潮並沒有直接關聯，硬要解釋的話，可能是咖啡讓情緒波動較大，進而使子宮較易收縮，是有可能讓原本已經增厚的內膜，較順利的崩落，讓月經報到。

蕭詠嫻表示，月經來時還是可以喝咖啡，不過有3個小提醒，首先，盡量別喝冰的；再來，若本身屬貧血較嚴重的族群，盡量別在飯前、後喝咖啡，因咖啡會影響營養或鐵質的吸收；最後，若為經前症候群較嚴重的女性，喝較多咖啡也可能讓情緒波動更嚴重。另外，再告訴大家一個小撇步，若習慣在經痛時吃止痛藥者，但卻感覺藥效不足時，可再加上咖啡因，就會變成止痛藥加強錠。

醫師表示，月經來時還是可以喝咖啡，只是要注意3件事；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，月經來時還是可以喝咖啡，只是要注意3件事；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署教5招 遠離、避免經痛

1.月經期間保持平常心，並適度的休息。如果對月經有抗拒心或心情不好，有可能會加強經痛的感覺。

2.從事緩和運動，如做體操、腹式深呼吸、散步或快走等，或是透過膝胸臥式，也可改善經痛不適。

3.熱敷下腹部、喝熱飲，以幫助血液循環，舒緩疼痛。

4.足浴刺激足穴位與保暖，可舒緩疼痛。

5.若未改善，需尋求醫師協助。

國健署建議，經痛時可熱敷下腹部、喝熱飲，幫助血液循環，舒緩疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署建議，經痛時可熱敷下腹部、喝熱飲，幫助血液循環，舒緩疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中