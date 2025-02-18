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健康網》「姨媽」遲遲不來喝咖啡催經？ 醫提醒3件事
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕只要覺得月經要來不來時，喝杯咖啡後，姨媽就報到了？婦產科專科醫師蕭詠嫻解答，理論上咖啡因與月經來潮並無直接關聯，會有這種現象可能是咖啡影響情緒，使子宮收縮，讓月經來潮。另外，她也提醒，若要在月經來時喝咖啡，盡量別喝冰的，尤其貧血者避免用餐前後喝，另外，經前症候群嚴重者，則應避免在月經期間飲用咖啡，以免造成身體不適。
為何會有喝咖啡月經就來的錯覺？蕭詠嫻在臉書專頁發影片說明，理論上，咖啡因對於月經來潮並沒有直接關聯，硬要解釋的話，可能是咖啡讓情緒波動較大，進而使子宮較易收縮，是有可能讓原本已經增厚的內膜，較順利的崩落，讓月經報到。
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蕭詠嫻表示，月經來時還是可以喝咖啡，不過有3個小提醒，首先，盡量別喝冰的；再來，若本身屬貧血較嚴重的族群，盡量別在飯前、後喝咖啡，因咖啡會影響營養或鐵質的吸收；最後，若為經前症候群較嚴重的女性，喝較多咖啡也可能讓情緒波動更嚴重。另外，再告訴大家一個小撇步，若習慣在經痛時吃止痛藥者，但卻感覺藥效不足時，可再加上咖啡因，就會變成止痛藥加強錠。
國健署教5招 遠離、避免經痛
1.月經期間保持平常心，並適度的休息。如果對月經有抗拒心或心情不好，有可能會加強經痛的感覺。
2.從事緩和運動，如做體操、腹式深呼吸、散步或快走等，或是透過膝胸臥式，也可改善經痛不適。
3.熱敷下腹部、喝熱飲，以幫助血液循環，舒緩疼痛。
4.足浴刺激足穴位與保暖，可舒緩疼痛。
5.若未改善，需尋求醫師協助。
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