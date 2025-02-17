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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉縣上週類流感就診近3000人次5重症 新配公費疫苗20日開打

2025/02/17 16:44

嘉義縣分配到2040劑流感疫苗，2月20日起開打。（資料照）

嘉義縣分配到2040劑流感疫苗，2月20日起開打。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣衛生局表示，2月9日至2月15日嘉義縣類流感門急診就診近3000人次，其中5例為重症案例，且皆未接種當季流感疫苗，衛生福利部增購10萬劑公費流感疫苗，嘉義縣分配到2040劑，全縣18鄉鎮衛生所及59家合約院所將於2月20日起針對65歲以上長者、學齡前幼兒與具潛在疾病者等11類族群開放接種。

根據衛福部監測資料顯示，目前社區流行呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型H1N1為多，與本季接種流感疫苗株相符；嘉義縣衛生局表示，去年縣府自購疫苗13萬2500劑，已在2月6日全數接種完畢，因應流感疫情需求，中央緊急採購公費流感疫苗並依比例分配至各縣市，嘉義縣有2040劑。

公費流感疫苗施打對象為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養及長期照顧（服務）機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，接種疫苗無法完全避免感染，但可降低重症發生率，65歲以上長者及其他高風險族群應盡快接種，也提醒教托育機構加強防疫措施預防群聚感染，尚未接種疫苗的學童應盡快施打，提升校園防護力，也建議民眾出入公共場所時配戴口罩，避免前往人潮擁擠處，定時勤洗手，減少病毒傳播機會。

增購流感疫苗於2月20日起開放接種。（嘉義縣衛生局提供）

增購流感疫苗於2月20日起開放接種。（嘉義縣衛生局提供）

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