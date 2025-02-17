兒盟調查：國中生逾半壓力大 沉迷社群軟體情緒困擾風險增

兒盟調查發現，1/3國中生自覺沉迷於社群軟體，沉迷於社群軟體的青少年更容易有多重身心症狀，呼籲父母多陪伴孩子。（兒盟提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕衛福部2024年調查發現，自殺已成為青少年十大死因第2位，兒盟聯盟今（17日）發布國中生心理健康調查結果，發現有54.3%學生壓力大，主因來自課業壓力與對未來迷惘外，另一則是來自社群軟體，該調查指出青少年每天使用社群軟體超過5小時，沉迷者出現情緒困擾比例高出未沉迷者2倍以上。

校園心理健康問題備受重視，兒盟針對北中南東的國中生問卷調查心理健康，發現有54.3%國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生出現情緒問題如易怒、緊張、過度憂慮等多重身心症狀的比例，是未感受到相同壓力學生的2倍，出現焦慮、失眠等身心症狀的比例更高出3.5倍。

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兒盟指出，除課業負擔與未來迷惘，成為國中生心理健康危機的主要導火線，調查也發現造成國中生情緒困擾的原因可能來自於社群，青少年每天使用社群的時間長達5小時，扣掉睡眠、上學的時間，等同一有空就滑手機，超過1/3的學生自覺沉迷於社群媒體，但社群軟體難以讓學生放鬆，反而帶來壓力，調查發現沉迷於社群軟體的學生出現情緒困擾比例，較未沉迷於社群媒體的學生高出2倍以上，僅不到半數的孩子願意和家人傾訴日常，缺乏親子間的支持與對話，讓青少年在面對壓力時更加孤立無援。

兒盟表示，父母的陪伴對青少年心理健康非常重要，調查顯示，家人支持較高的孩子有情緒困擾、多重身心症狀的比例均僅為支持較低者的一半，同儕支持較高的青少年，其情緒困擾和多重身心症狀的比例也較低，認為良好的親子互動和同儕支持不僅能有效預防心理健康問題，能顯著幫助青少年在成長過程中建立自我認同，培養健康的心理與社交能力。

兒盟提出4項呼籲，包括政府應擴增線上輔導資源、將心理健康評量納入學生定期檢查，並鼓勵家長要陪伴孩子運動，尤其目前國中生一週運動時間僅4.8小時，遠低於WHO建議，認為可陪伴孩子運動，鼓勵孩子參加校內外運動社團與課程，兒盟也釋出孩子可以使用的各項免費資源，期盼共同為青少年營造支持的友善環境。

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