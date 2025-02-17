隆乳30年竟變形發臭 6旬婦雙側乳房全切

李育嘉醫師提醒，若乳房出現異常疼痛、腫塊或變形，務必及早就醫檢查，避免延誤病情。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中65歲陳姓婦人，30年前為了追求豐滿身形，接受風靡一時的「小針美容隆乳」，不過近來乳房逐漸變形、疼痛，甚至散發異味，讓她趕緊到乳房外科求診，醫師發現乳房已出現結節隆起、硬化，且雙側乳頭嚴重下陷，最終決定進行雙側乳房全切手術，以去除病灶並降低未來癌變風險，讓她悔不當初。

長安醫院乳房外科醫師李育嘉表示，早年的小針美容隆乳，因標榜免動刀、恢復快、效果永久，一度吸引大量女性施作。然而，這些注射填充物，如液態矽膠、石蠟、奧美定，已被世界衛生組織列為可疑致癌物。隨著時間推移，許多患者開始出現乳房硬化、變形、感染、植入物位移，甚至腐敗氣味等不良症狀。更棘手的是，這些填充物一旦進入人體，取出困難，往往需要多次手術，有些人不得不乳房全部切除。

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陳姓婦人乳房變形、散發異味，手術後取出許多的小針美容隆乳填充物。（記者陳建志翻攝）

李育嘉表示，許多愛美者並不知道，這些填充物可能會壓迫乳腺組織、影響正常功能，甚至干擾乳癌篩檢，增加診斷困難與癌變風險，提醒曾接受小針美容隆乳的女性，若出現異常疼痛、腫塊或乳房變形，務必及早就醫檢查，避免延誤病情。

李育嘉指出，這名患者在手術後，恢復良好，術後隔天即出院，1週內順利移除引流管，擺脫長年的不適。她感慨地說：「年輕時愛漂亮，卻沒想到換來這麼多年的折磨，幸好有醫師的耐心解說與家人的鼓勵，才讓我鼓起勇氣面對。」

李育嘉呼籲，不論是曾進行小針美容或其他隆乳手術的女性，都應定期接受乳房檢查，在選擇醫療美容療程時，一定要選擇正規的醫療院所，並與醫師充分溝通，了解手術的風險與後遺症，才能確保美麗與健康兼具。

陳姓婦人的乳房攝影圖（右），對比健康的乳房攝影（左）充滿鈣化和發炎組織。（記者陳建志翻攝）

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