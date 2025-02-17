別忽視氣爆後心理創傷！ 長期失眠、心悸恐是PTSD

醫師蘇柏文表示，若在重大事件發生後出現失眠、心悸，甚至做惡夢等症狀，且持續影響日常生活或睡眠超過6個月，恐為創傷後壓力症候群。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近日台中發生百貨氣爆意外造成多人傷亡，社會大眾無不震驚，除了生理傷害，災難帶來的心理衝擊往往更難察覺，許多民眾在事件發生後出現失眠、心悸、盜汗、暈眩，甚至做惡夢等症狀，特別是倖存者，在經歷生死關頭後，這些反應可能更為強烈。衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，若這些身心症狀持續影響日常生活或睡眠超過6個月，可能發展為創傷後壓力症候群（PTSD），恐成為心理重建的一大障礙。

蘇柏文表示，災難發生後，除了身體治療，心理支持與介入同樣重要，過去發生重大事件時，中央與地方政府會積極動員精神科醫師、心理師協助受災民眾，提供情緒慰問與心理支持，必要時，透過藥物治療可緩解憂鬱、焦慮與失眠等症狀。

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「部分創傷後壓力症候群的患者因長期受到焦慮、失眠等困擾，甚至需要住院治療。」桃園醫院護理師林珈伶表示，曾有患者回憶事件發生後，他對周遭環境感到極度不安，閉上眼便浮現災害發生的瞬間，讓他心悸、噁心、暈眩，夜晚輾轉難眠，住院期間，醫療團隊透過藥物治療、心理引導與放鬆訓練，幫助他逐步緩解焦慮，最終重新建立規律的生活。

桃園醫院表示，身體的傷口可以隨時間癒合，但心理創傷的復原往往需要更長的時間與專業協助，若自己或身邊親友在經歷災難後出現情緒困擾，請勇敢尋求幫助，全台各縣市的社區心理衛生中心、1925安心專線，以及精神醫療機構，皆可隨時提供支持與陪伴。

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