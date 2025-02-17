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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

讓家長看懂青少年喜怒哀樂 竹縣3月推婚姻教育課程

2025/02/17 13:06

新竹縣家庭教育中心以育有青少年子女者為對象，將在3月開設婚姻教育課程，邀請諮商心理師黃之盈一起來暢談「婚姻及教養議題」。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣家庭教育中心以育有青少年子女者為對象，將在3月開設婚姻教育課程，邀請諮商心理師黃之盈一起來暢談「婚姻及教養議題」。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣家庭教育中心以育有青少年子女者為對象，將在3月開設婚姻教育課程，邀請親子天下嚴選部落客的諮商心理師黃之盈一起來暢談「婚姻及教養議題」，希望幫助家長透過理解青少年的心理發展、學習如何與孩子建立良好的溝通，進一步幫助夫妻提升溝通技巧，共同經營穩定的婚姻關係。

新竹縣家庭教育中心表示，青春期孩子面臨身心發展的重大改變，一方面因身體性生理的變化而感到不安，另一方面青春期大腦神經元突觸正進行大幅度的修剪，使得青春期孩子的認知發展正在轉型趨於成熟。因此這階段的孩子會有冒險、自我意識增強及情緒表達能力降低現象，致使家長感到與青少年期的孩子溝通較為不易，這是孩子成長的一部分，家長不用過度擔心，只要透過課程的學習，具備經營家人關係的能力，便能夠陪伴孩子順利走過一段青春路。

首場3月9日主題「青春是突然就叛逆？！—青春期孩子vs更年期父母，如何身心調適維持剛剛好的養育關係」。青春期孩子正面臨身體及大腦發展的變化，而對許多青少年的父母，往往正逢身心靈變化劇烈的更年期階段，若此時未適度調適自身的情緒，恐將因此使親子間的衝突及對立更加惡化，因此如何藉由學習相互理解，減少衝突並維持親密連結，是維持此階段親子關係穩定發展很重要的課題。

第二堂課訂於3月16日辦理，主題是「咦？這張照片好像是你耶—過曝世代青春期父母，如何攜手陪伴孩子渡過情感教育、預防數位性別暴力危機」。在「過曝世代」，孩子從小就生活在數位世界，可能無意間暴露太多個人資訊，甚至遭遇數位性別暴力（如網路霸凌、私密影像外流、非自願散布親密照片等）。

身為父母，如何在尊重孩子隱私的同時，陪伴他們健康發展情感觀念、保護自己，成為現代家庭教育的重要課題。該課程除了精彩講座以外，也規劃了伴侶手作體驗活動，安排「幸福手作-戳戳畫」以及製作「幸福相框」，讓參與者在活動中一起留下美好紀念。

新竹縣家庭教育中心表示，歡迎民眾報名參加，伴侶共同報名將優先錄取。詳情可關注臉書粉絲專頁或加入中心官方帳號了解。

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