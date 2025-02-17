健康網》發霉水果藏「棒麴毒素」恐致癌 醫點名蘋果、木瓜

醫師提醒，保存水果時，應乾爽、通風，尤其像木瓜、葡萄等水分多的水果，更容易發霉，最好別悶著放；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕拿起蘋果，發現一邊有點爛，削掉就接著吃；或是發現木瓜表皮發霉，卻只是切掉就繼續吃？台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，肉眼可見的發霉只是「冰山一角」，其實菌絲早深入果肉，即使削掉爛掉的部分，仍會吃下毒素。其中棒麴毒素（patulin）常見於爛掉水果中，如蘋果、梨、葡萄及木瓜等，吃下肚不只傷腸胃，長期食用還可能致癌，提醒食物發霉一定要丟掉，別再繼續吃。

肉眼可見的發霉 只是「冰山一角」

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，黴菌不只是表面長毛那麼簡單，以最常見的青黴菌（Penicillium）為例，肉眼可見的霉斑只是「冰山一角」，其實菌絲早就深入果肉深處，即使削掉爛掉的部分，黴菌產生的「毒素」早已擴散到整顆水果裡，吃下去等於把看不見的毒素吞進肚子。

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張家銘進一步說明，「水果發霉」的背後，其實是黴菌和細菌的「聯合軍團」在作怪。青黴菌、麴黴菌、毛黴菌、交鏈孢黴菌，這些聽起來陌生的名字，幾乎天天潛伏在我們家裡的水果盤裡。其中青黴菌是最常見的「元兇」，除了棒麴毒素，它還會產生赭麴黴毒素等對腎臟有害的物質；麴黴菌更臭名昭著，它會釋放黃麴毒素，是公認的強烈致癌物質，長期攝取與肝癌高度相關；毛黴菌則會引發免疫力低下者的肺部感染，嚴重甚至致命。

醫師表示，棒麴毒素為1種廣泛存在於爛掉水果中的毒素，常見於蘋果，其耐高溫，煮果醬、打成果汁也不一定能去除毒素；示意圖。（圖取自photoAC）

棒麴毒素傷腸胃 還可能致癌

至於近期引發討論的發霉木瓜中，更是藏有棒麴毒素的主角之一。張家銘解釋，其為1種廣泛存在於爛掉水果中的毒素，特別愛出現在日常最常吃的蘋果、梨、葡萄及木瓜，該毒素不只是讓水果變質，它對人體的傷害更令人擔憂。

張家銘提及，據研究顯示，它耐高溫，煮果醬、打成果汁也不一定能把毒素去掉，毒素會損害腸胃道，造成噁心、嘔吐、腹痛等不適，若是長期攝取，甚至可能對神經系統、腎臟產生毒害，還有潛在的致癌風險，因此國際癌症研究機構（IARC）將其歸於第3類致癌物。

發霉別吃 4招避開黴菌水果陷阱

既然黴菌這麼毒，水果又是我們天天吃的，到底該怎麼辦？張家銘指出，首先，最關鍵的1點便是「水果發霉，整顆丟掉！」不要削掉爛的部分繼續吃；其次，選水果要挑完整無損傷者。水果表面有傷口，黴菌最容易趁虛而入，千萬別貪便宜買一堆，結果吃不完放到發霉。

張家銘進一步建議，保存時，水果要乾爽、通風，尤其像木瓜、葡萄等水分多的水果，更容易發霉，最好別悶著放；最後1點，也是很多人不知道的「冰箱不是萬能防腐神器」，冰箱雖然能延緩腐壞，但如果水果已經有霉菌，低溫只是讓它慢一點擴散，毒素還是會存在，因此若發現發霉時，千萬別僥倖，一定要整顆丟掉！

一口發霉水果，可能就是「慢性中毒」的開始。張家銘提醒，黴菌毒素看不見，卻一步步侵蝕我們的健康，每一顆水果，都可能是身體的入口。一念之間的「節省」，如果換來腸胃不適、腎臟受損，甚至癌症風險，真的不值得。

醫師提醒，水果發霉一定要整顆丟掉！不要削掉爛的部分繼續吃；示意圖。（圖取自photoAC）

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