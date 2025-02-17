不孕補助去年催生9034名寶寶 4對夫妻申請做第3胎

去年龍年出生數13萬4856人創下新低；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣少子化嚴重，去年龍年效應不再，出生數13萬4856人創下新低，但政府補助「催生」的寶寶人數，卻創下擴大人工生殖補助計畫以來的新高，共有9034名試管寶寶出生，累計計畫實施迄今已生下2萬4653名新生兒，其中更有657對夫妻迎來第2胎，甚至有4對夫妻申請要做第3胎。

國健署於110年7月起，擴大人工生殖補助計畫，迄今已協助超過2萬1514對夫妻迎接2萬4 653名新生兒；去年超過8164對夫妻成功生下9034名試管寶寶，較112年8536名、111年7083名成長。

請繼續往下閱讀...

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼指出，過去人工生殖因採多胚胎植入，容易發生多胞胎妊娠、早產或低出生體重兒，而造成不利於母嬰健康的情況。為了降低多胎妊娠的風險，於擴大實施人工生殖補助方案中，設定妻年齡未滿36歲植入胚胎上限為1顆，36至44歲植入上限2顆的補助條件。

蔡維誼說明，補助方案上路以來，單胞胎比例為88.6%，懷孕週數達37週以上的足月生產比例為75.8%、新生兒出生體重大於或等於2500公克為77.1%，較補助方案施行前的109年分別增加12.9%、11%、10.7%。

蔡維誼表示，截至去年底，超過2000對接受補助成功產下第1名試管嬰兒的夫妻再次申請第2胎補助，其中657對夫妻已順利迎來第2胎試管嬰兒。另外，有4對夫妻已申請並通過第3胎補助審查，對少子化的社會，無疑是一項令人振奮的消息，也反映政策確實幫助不孕夫妻達成期望生育的子女數。

蔡維誼也提到，進一步資料分析發現，所有接受補助夫妻中，妻子年齡中位數為38歲，而申請第2胎或第3胎補助夫妻中，妻子年齡中位數為36歲，顯示不孕夫妻若能儘早發現試管嬰兒療程需要，並開始進入療程，就越有機會善用這項補助迎接二寶與三寶。

國健署長吳昭軍提醒，有計畫生育的夫妻應及早規劃，掌握25至35歲的生育時機。如夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，應儘早就醫。若經醫師判斷有進行試管嬰兒療程的需要，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至全國103家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

在補助金額方面，低收及中低收入戶每次補助上限為15萬元，一般夫妻首次申請最高可獲補助10萬元，再次申請最高補助6萬元，妻年齡未滿40歲每胎最多可獲補助6次，年齡在40歲至44歲間，則每胎最多補助3次。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法