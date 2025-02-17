健康網》連假9天僅排便1次 OL罹「腸漏症」便秘又變胖

醫師指出，每天在相同的時間上廁所，尤其是在早晨或餐後，能夠幫助身體形成生物鐘，讓腸道習慣於在特定時間排便；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間大魚大肉、作息紊亂，不僅體重容易增加，腸道健康也可能亮紅燈！1名45歲女性上班族因BMI 25且假期結束後發現自己胖了3公斤，決定尋求專業協助，也想改善多年的便秘問題，經健康檢測後發現她罹患腸漏症。

初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯指出，這名OL身高155公分、體重60公斤，BMI達25，屬於過重範圍，為釐清她便秘和體重增加原因，因此幫她安排了胰島素阻抗、慢性食物過敏原以及腸道代謝檢測等。其中慢性食物過敏原檢測可以判斷患者是否因長期攝取過敏食物而引發腸道慢性發炎，加重便秘症狀；而腸道代謝檢測則用來評估腸道菌群平衡、消化代謝功能及腸黏膜健康狀態。

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檢測結果顯示，患者對雞蛋、牛奶、小麥製品、黃豆、高麗菜、花椰菜、地瓜等食物存在敏感反應，胰島素阻抗指數也達3.4，屬於嚴重胰島素阻抗。此外，胰臟彈性蛋白酶（Elastase-1）偏低，產生過多腐敗性短鏈脂肪酸，腸道菌叢失衡，腸道黏膜屏障受損，確認罹患腸漏症。

患者檢測結果發現，對雞蛋、高麗菜、花椰菜等食物存在敏感反應，引發腸道慢性發炎，加重便秘症狀；示意圖。（圖擷取自photoAC）

過度灌腸加劇腸黏膜受損 增腸漏症風險

楊智雯指出，患者長期藉由大量精緻碳水化合物紓壓，導致胰島素阻抗，並引起身體發炎。不僅壓力無法真正紓解，還形成新的內在壓力，讓腸道持續處於發炎狀態。腸道菌叢失衡產生過多腐敗性脂肪酸，進一步損害腸道的上皮細胞，減弱腸道屏障功能，影響腸道蠕動，造成排便問題。而過度依賴灌腸會更加破壞腸道正常蠕動，讓身體逐漸失去自主排便能力，並加劇腸黏膜受損程度，增加腸漏症風險。

腸漏症易誘發發炎反應 致脂肪堆積

楊智雯指出，腸漏症會使腸道黏膜屏障無法有效阻擋過敏原、毒素及其他有害物質滲透至血液中，進而誘發全身性發炎反應，最終導致嚴重便秘及脂肪堆積的惡性循環。

改善腸漏症 醫授4大建議

●飲食調整：避免攝取過敏食物，改為選擇富含纖維的綠色蔬菜、全穀類，並多攝取深海魚、橄欖油等抗發炎食材，有助於改善腸道炎症。

●補充營養素：建議補充Omega-3脂肪酸、膠原蛋白、麩醯胺酸等營養素，有助於促進腸道黏膜修復，減少腸道發炎。

●重建腸道菌群：透過補充益生菌，調整腸道菌群的平衡，並維持腸道黏膜健康，改善便秘問題。

●培養規律排便習慣：嘗試每天在相同的時間上廁所，尤其是在早晨或餐後，因為進食會刺激腸道反射。這樣能夠幫助身體形成生物鐘，讓腸道習慣於在特定時間排便。

楊智雯強調，腸道健康與全身健康息息相關，患者應該從日常飲食、生活習慣等多方面調整，才能有效改善腸道問題。

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