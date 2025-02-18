健康網》放假來場「森林浴」！ 醫曝6好處：紓壓又增免疫

醫師表示，負離子能降低空氣中的懸浮微粒與污染物，幫助改善呼吸系統健康，對於氣喘與過敏體質者特別有益；情境照。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天繁花盛開，微風和煦，最適合來趟「森林浴」之旅！科博特診所院長劉博仁表示，山林中的負離子濃度遠高於都市，有益於身心健康，如改善呼吸系統、放鬆心情、提升睡眠品質、專注力與記憶力，還能增強免疫力及降低發炎反應，休假來趟森林之旅吧！

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，森林中的空氣清新、濕度適中，特別是負離子濃度遠高於都市環境，對人體健康帶來諸多好處。首先負離子能降低空氣中的懸浮微粒與污染物，幫助改善呼吸系統健康，對於氣喘與過敏體質者特別有益。

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醫師提及，負離子能降低壓力荷爾蒙（皮質醇），調節自律神經，使人放鬆心情，減少焦慮與壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉博仁進一步指出，其次，研究顯示，負離子能降低壓力荷爾蒙（皮質醇），調節自律神經，使人放鬆心情，減少焦慮與壓力。不只如此，負離子影響血清素與褪黑激素分泌，有助於提升睡眠品質，讓人更容易入睡並進入深層睡眠。更有研究顯示，在高負離子環境中，專注力與記憶力也能有所提升。

負離子也有益於身體健康！劉博仁提及，負離子還能增強免疫力，提升白血球與巨噬細胞的活性，幫助身體對抗病原體。同時，也能減少氧化壓力，降低發炎反應，可能對慢性疾病的預防有所助益。因此，經常走進森林，透過深呼吸吸收豐富的負離子，能有效促進身心健康，提升整體生活品質。

醫師指出，森林中的空氣清新、濕度適中，特別是負離子濃度遠高於都市環境，對人體健康帶來諸多好處；示意圖。（健康網攝）

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