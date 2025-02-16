健康網》狂歡整天沒補水！ 30歲女「1急症」險洗腎

醫師指出，由於患者幾乎整天都在密閉空間，過度的活動又沒有適當的補充水分，最終因為脫水導致橫紋肌溶解症；情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名30歲女子半夜被送急診，腹痛、全身無力、呼吸急促，且尿液顏色深如茶色。醫師推測是好發於長時間劇烈運動者的「橫紋肌溶解症」，進一步了解才知道，患者早上就開始與朋友聚會狂續攤，有喝酒也有跳舞，玩到晚上。幾乎整天都在密閉空間，過度活動又沒有適當補水導致。所幸及時治療，否則嚴重恐引發急性腎衰竭，甚至需要洗腎等。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享個案，他自述以前在急診值班時期，遇到一名30歲的女子。半夜3點左右被朋友送來急診，當時她看起來並不像喝醉，人還是很清醒的。

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醫師提到，患者腹痛、全身無力、呼吸急促，還出現非常深的茶色尿液，因此推測是橫紋肌溶解症；圖為示意圖。（圖取自freepik）

於是便為患者做了一些基本的檢查並詢問病史，過程中對方提到尿液的顏色是非常深的茶色，綜合她腹痛、全身無力、呼吸急促症狀，推測有可能是橫紋肌溶解症。不過一般來說，橫紋肌溶解症比較常發生在長時間劇烈運動，如跑馬拉松。為什麼1名30歲的女性，會半夜因橫紋肌溶解症被送來急診？

進一步瞭解才知道，原來對方從早上就開始與朋友聚會，一攤接著一攤，有喝酒也有跳舞，玩到晚上。幾乎整天都在密閉空間，過度的活動又沒有適當的補充水分，最終因為脫水導致橫紋肌溶解症。所幸及時治療，否則嚴重的話恐引發急性腎衰竭，甚至需要洗腎，或導致多重器官衰竭。雖然她沒有到洗腎的地步，但仍然住院治療了一週才康復。

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