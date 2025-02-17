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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》舉弱男放大絕 醫：人工海綿體助一柱擎天

2025/02/17 21:56

醫師表示，當藥物、打針等治療勃起障礙的方式都無效時，才考慮植入人工陰莖；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，當藥物、打針等治療勃起障礙的方式都無效時，才考慮植入人工陰莖；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些勃起障礙的人會想透過植入人工陰莖來改善狀況，但是要到什麼程度才需要植入呢？三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，治療勃起障礙有多種方式，當藥物、打針等治療都無效時，才考慮植入人工陰莖，且人工陰莖並不是用來取代整個陰莖，而是取代海綿體，讓人能夠正常勃起。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文分享，他在看診時，遇過蠻多病人對於「人工陰莖」抱持著疑問，例如它是否是假陰莖、植入後會不會有狀況等問題，他也一一為民眾解惑。

什麼是人工陰莖？

A：人工陰莖並不是什麼假陰莖，他是「人工的海綿體」，就像人工血管支架一樣，是輔助工具。植入人工陰莖，並不是取代整個陰莖，而是用來取代海綿體，植入體內讓陰莖能正常勃起。

什麼情況考慮植入人工陰莖？

A：一般來說，並不是無法勃起就馬上需要植入。治療勃起障礙，會從藥物、打針開始，接著是低能量體外震波治療，以及真空助勃器。當這些治療都無效時，才需要考慮植入人工陰莖。 

植入人工陰莖會有什麼問題？

A：植入後不會失去什麼，反而會「得到什麼」。人工陰莖的工作，是代替海綿體勃起變硬，因此，植入後高潮、射精、小便一切照舊，還能重得一柱擎天的優越。

醫師分享，人工陰莖植入後，會代替海綿體勃起變硬，高潮、射精、小便一切照舊；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享，人工陰莖植入後，會代替海綿體勃起變硬，高潮、射精、小便一切照舊；圖為情境照。（圖取自freepik）

高銘鴻指出，人工陰莖植入手術是將裝置植入陽痿（ED）患者陰莖內部的海綿體，此手術也可以用於治療GG內部疤痕導致彎曲、勃起疼痛 、佩洛尼氏病（Peyronie's Disease）等。他也列出以下6個術前要注意的事項供民眾參考：

人工陰莖植入手術 術前6準備

●回顧病史：了解患者當前或過去的醫療狀況、最近服用和曾經服用過的藥物，以及做過哪些手術等資訊。

●身體檢查：為了確保這個手術對個人而言是最佳選擇，醫院診所會進行一次身體檢查、包含完整的泌尿檢查，也會需要知道一些是否可能引起併發症的因素。

●討論個人的期望：在確認手術前醫師會和患者討論期望，確保患者了解手術的過程和最適合自己的人工陰莖類型和特性，也會解釋手術的好處和風險 ，包括一些併發症，理想情況下是讓伴侶一起參與討論。

●避免服用某些藥物

●安排好返家的車

●禁食和水分 （遵照醫師指示）。

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