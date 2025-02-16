健康網》「這些食物」別當隔夜菜！ 營養師示警恐致癌

營養師提醒，綠葉菜類、海鮮類及油炸類食物千萬別放隔夜，這類食物在反覆加熱、久放下恐產生有害物質，影響身體健康，甚至是致癌；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現今社會多為小家庭，每次煮飯時總不小心煮太多，而需要隔天食用；亦或是為求健康，而在前日下廚準備隔日便當；對此，營養師李婉萍在臉書專頁發文提醒，綠葉菜類、海鮮類及油炸類食物千萬別放隔夜，這類食物在反覆加熱、久放下恐產生有害物質，影響身體健康，甚至是致癌，最好還是食用當日料理最新鮮、健康！

●綠葉菜類：如莧菜、青江菜、小白菜、空心菜或高麗菜等含高硝酸鹽的綠色葉菜，沒吃完經過長時間放置、冷藏後反覆加熱，不只營養會流失，還會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，當有毒物質進入體內就有可能誘發癌症風險。

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營養師提醒，空心菜、高麗菜等含高硝酸鹽綠色葉菜，沒吃完久放、反覆加熱，使營養流失外，還會讓細菌有足夠時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，增加致癌風險；示意圖。（圖取自photoAC）

●海鮮類：海鮮類除了容易產生大量細菌繁殖，放置時間過長也會造成蛋白質氧化，如果保存不當，或是料理不完全，再吃下肚恐造成腸胃不適，而噁心想吐，因此建議當天食用完畢！

●油炸類：市面賣的炸物通常都不會是用好的油去炸，而不好的油脂經過二次加熱就會形成致癌物質丙烯醯胺，造成身體慢性的傷害，因此各種油炸食物建議都不要重複高溫加熱再吃。

李婉萍提醒，食材還是當日料理新鮮吃最健康，但若真的要隔夜吃，也記得用至少100度的高溫加熱後再食用，減少食物中毒可能性。

營養師提醒，食材還是當日料理新鮮吃最健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

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