自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》「這些食物」別當隔夜菜！ 營養師示警恐致癌

2025/02/16 18:49

營養師提醒，綠葉菜類、海鮮類及油炸類食物千萬別放隔夜，這類食物在反覆加熱、久放下恐產生有害物質，影響身體健康，甚至是致癌；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養師提醒，綠葉菜類、海鮮類及油炸類食物千萬別放隔夜，這類食物在反覆加熱、久放下恐產生有害物質，影響身體健康，甚至是致癌；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現今社會多為小家庭，每次煮飯時總不小心煮太多，而需要隔天食用；亦或是為求健康，而在前日下廚準備隔日便當；對此，營養師李婉萍在臉書專頁發文提醒，綠葉菜類、海鮮類及油炸類食物千萬別放隔夜，這類食物在反覆加熱、久放下恐產生有害物質，影響身體健康，甚至是致癌，最好還是食用當日料理最新鮮、健康！

●綠葉菜類：如莧菜、青江菜、小白菜、空心菜或高麗菜等含高硝酸鹽的綠色葉菜，沒吃完經過長時間放置、冷藏後反覆加熱，不只營養會流失，還會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，當有毒物質進入體內就有可能誘發癌症風險。

營養師提醒，空心菜、高麗菜等含高硝酸鹽綠色葉菜，沒吃完久放、反覆加熱，使營養流失外，還會讓細菌有足夠時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，增加致癌風險；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師提醒，空心菜、高麗菜等含高硝酸鹽綠色葉菜，沒吃完久放、反覆加熱，使營養流失外，還會讓細菌有足夠時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，增加致癌風險；示意圖。（圖取自photoAC）

●海鮮類：海鮮類除了容易產生大量細菌繁殖，放置時間過長也會造成蛋白質氧化，如果保存不當，或是料理不完全，再吃下肚恐造成腸胃不適，而噁心想吐，因此建議當天食用完畢！

●油炸類：市面賣的炸物通常都不會是用好的油去炸，而不好的油脂經過二次加熱就會形成致癌物質丙烯醯胺，造成身體慢性的傷害，因此各種油炸食物建議都不要重複高溫加熱再吃。

李婉萍提醒，食材還是當日料理新鮮吃最健康，但若真的要隔夜吃，也記得用至少100度的高溫加熱後再食用，減少食物中毒可能性。

營養師提醒，食材還是當日料理新鮮吃最健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒，食材還是當日料理新鮮吃最健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中